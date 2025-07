Tula Rodríguez celebró recientemente que su hija, Valentina Carmona, ingresara a la universidad con tan solo 16 años. Esta sería la segunda vez que la menor aprueba exigentes exámenes de admisión. “Valentina postuló a dos universidades e ingresó a las dos. Estamos muy contentas, pero ella no quiere que diga tanto detalle. Me dice que le da roche, así que me toca como mamá respetar sus deseos. Los ingresos han sido acá en Perú”, contó la presentadora de TV Perú a través de Instagram.

Sin embargo, ante la curiosidad de sus seguidores, Tula explicó cómo su hija logró ingresar a dos universidades a tan corta edad y sin necesidad de ser una estudiante excepcional, como ella misma admitió. “Mi hija me dice: ‘mamá, todo el mundo cree que soy chancona y yo soy normal’. Y sí, ella es normalita. Les cuento que ella, en tercer año de secundaria, ingresó a una de las universidades por estar en tercio superior. Ella igual quiere seguir retándose, va a seguir mirando, viendo y probando”, contó muy orgullosa la influencer destacando el buen rendimiento académico de su hija.

Tula Rodríguez habla sobre la carrera universitaria que estudiará su hija

Cabe recordar que Valentina Carmona contó en el dominical ‘Día D’ que planea estudiar la carrera de Audiología o Terapia del habla. Esta decisión est motivada por su experiencia personal, ya que nació sin una oreja y utiliza un audífono desde pequeña. Además, señaló que ha notado la escasa presencia de profesionales en esas especialidades, por lo que desea apoyar a otras personas que atraviesan situaciones parecidas a la de ella.

Sin embargo, Tula Rodríguez aclaró que, si bien su hija ha manifestado qué carrera le gustaría seguir, aún no ha postulado a esa especialidad en las dos veces que tuvo oportunidad. “Ella ya ha dicho qué quiere estudiar, pero no es necesariamente a lo que ha postulado”, contó, lo que deja entrever que estaría explorando otras opciones y podría cambiar de decisión más adelante.

Tula Rodríguez se conmueve al contar que su hija podría irse del país a estudiar

Tula Rodríguez también se conmovió al revelar que su hija Valentina Carmona podría irse al extranjero a continuar sus estudios. Pese a que sería una decisión dolorosa para la conductora, ella no dudaría en apoyar a su única heredera.

“En sus planes está quedarse… o irse, así que me toca acompañarla en sus decisiones. Obviamente si ella quiere estudiar fuera y se puede, hay que darle. Como siempre digo, amar es soltar. Que sea lo que ella quiera y lo que yo pueda sostener económicamente hablando”, dijo la también actriz con el semblante triste y desencajado.