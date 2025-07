Valentina Carmona Rodríguez, de 16 años, cumplió uno de sus grandes sueños al ingresar a la universidad tras haber postulado en dos oportunidades. Su madre, la reconocida conductora Tula Rodríguez, no tuvo mejor idea que celebrar este importante logro con una inesperada sorpresa: llenó de huevazos la cabeza de su hija, repitiendo así una tradición que se suele hacer

La hija del fallecido empresario Javier Carmona mostró su sorpresa por esta peculiar celebración, aunque no ocultó su preocupación por el fuerte golpe que recibió con el huevo en la cabeza. “Voy a quedar con un chichón”, comentó Valentina.

Hija de Tula Rodríguez ingresa a la universidad y tiene inesperada celebración

La conductora de televisión no pudo ocultar su alegría y orgullo por el reciente logro de su hija Valentina, quien logró ingresar a la universidad. Para celebrarlo, decidió sorprenderla con una peculiar tradición familiar: reventarle huevos en la cabeza. Después de este inesperado festejo, su madre la abrazaba con ternura. “Ay, mi amor. Felicitaciones. Teníamos que hacerlo”, expresó la también actriz muy emocionada.

El emotivo momento fue compartido por la exvedette en sus redes sociales junto a un mensaje cargado de amor y orgullo: “No puedo estar más feliz. Orgullosa de cada uno de sus logros”, se lee en la publicación. Asimismo, diversas figuras del espectáculo como Brenda Carvalho y Mariella Zanetti no dudaron en felicitar a Valentina por este importante paso en su vida académica.

Valentina, hija de Tula Rodríguez revela qué carrera desea estudiar

Valentina Carmona reveló su interés por estudiar Audiología, una especialidad enfocada en la audición y la terapia del habla, motivada en gran parte por su propia historia de vida. “La carrera que quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, la terapia del habla, todo ese tipo de cosas”, comentó entusiasmada.

En un reportaje para el programa ‘Día D’, Valentina contó que desde pequeña ha enfrentado desafíos debido a su discapacidad auditiva, algo que siempre ha abordado con naturalidad. “Nací sin una oreja. Bueno, tengo un audífono desde chiquita. Me operaron a los 6 años y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo (…). Hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo, ahora tengo una prótesis”, relató. Además, destacó la importancia de su futura profesión en el país: “No hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”.