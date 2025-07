El 15 de julio, la creadora de contenido Macarena Gastaldo aprovechó su participación en 'Magaly TV, la firme' para manifestar su descontento hacia la popular 'Urraca', recordando los comentarios negativos que recibió por sus intercambios de palabras con la popular Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', y criticando las actitudes en el medio, sin mencionar directamente a alguien.

Al día siguiente, Méndez se conectó en vivo al mismo programa de entretenimiento para responder a las declaraciones de su excompañera de trabajo. Durante la entrevista, la amiga de Fabio Agostini acusó a la modelo argentina de clonar tarjetas y otras acciones ilícitas, además de afirmar que nunca fueron amigas. Según 'La Chama', fue Gastaldo quien inició la controversia al hablar públicamente de ella, lo que derivó en el enfrentamiento entre ambas.

La 'Chama', lanza fuerte acusación contra Macarena Gastaldo

A través de la secuencia de ATV, inicialmente la influencer venezolana enfatizó que tanto Gastaldo ni ella han sido amigas y le da vergüenza estar nuevamente en el set hablando al respecto, ya que considera que no es una persona importante en la farándula.

“Mira, de verdad, nunca he sido su amiga, lo he dicho reiteradas veces. Me da vergüenza estar aquí en lo mismo. La primera que salió a hablar de mí fue ella en ‘El valor de la verdad’ y ahora viene a decir que yo me estoy sentando a hablar de ella como si fuese una persona importante en la farándula”, alegó.

Reiteró que le resultaba incómodo hablar de la modelo gaucha, debido a los delitos serios que supuestamente se le atribuyen como clonación de tarjetas, dado que algunas personas de su entorno la llaman 'clonadora'. “Me da vergüenza tener que sentarme aquí a hablar de una persona que tú googleas y lo que ves es que tiene delitos serios entre ellos, (…) y clonación de tarjetas. Hay personas que me dicen que ella es una clonadora”, acotó.

Finalmente, advirtió: “Ella puede decir de su boca para afuera lo que quiera de mí, pero eso de mí no sale que soy una clonadora de tarjetas”.