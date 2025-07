El lunes 14 de julio, el programa 'Magaly TV, la firme' presentó un reportaje sobre un incidente ocurrido durante una pelea organizada por el streamer Arturo Fernández, conocido como 'Neutro'. El hecho se registró el 11 de julio durante el evento denominado 'El rey de las calles 2', realizado en un centro comercial de la avenida La Molina, en el distrito de Ate-Vitarte. La actividad, que fue transmitida en vivo, incluyó combates de boxeo entre jóvenes participantes.

Uno de los involucrados, identificado como Daniel Díaz, resultó gravemente herido y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según sus familias, presenta convulsiones, daño cerebral y desfiguración en el rostro como consecuencia de los golpes recibidos. Durante la emisión del programa, también se difundió el testimonio de la madre del joven, quien solicitó apoyo a 'Neutro' y pidió justicia por el caso.

'Neutro' genera indignación tras pelea que dejó a joven en UCI: "Vamos a retomar el evento"

Inicialmente, el creador de contenido 'Neutro' se pronunció tras la emisión de un reportaje en el programa 'Magaly TV, la firme', el cual abordó el estado de salud del joven afectado. Negó que Díaz continúe en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y aseguró que la difusión de dicha información ha afectado su imagen profesional. “Esto me perjudica porque me están quitando marcas, me están dañando la reputación a nivel empresarial. Por favor, dejen de mal informar”, declaró.

Además, reiteró su disposición para brindar apoyo dentro de sus posibilidades y manifestó que su ayuda será desinteresada. "Yo apoyaré en lo que esté a mi alcance, y lo haré de corazón. Podría hacerme el desentendido, pero sé lo que es la preocupación de un padre”, acotó.

En esa línea, informó que el evento pendiente será retomado e invitó al público a asistir el próximo 25 de julio. Finalmente, respondió a los comentarios recibidos y lanzó un mensaje en el que expresó su rechazo a los señalamientos en su contra. "Nos vemos el 25 de julio. Vamos a retomar el evento. Vamos a hacerlo bien. Para esa gente que (...) en TikTok que dice que te vas a ir preso. Esto se van a llevar preso", agregó.

Abogado de 'Neutro' afirma que no se requiere permiso para realizar actividad deportiva

Asimismo, 'Neutro' presentó a su abogado, quien señaló que para realizar este tipo de actividades deportivas no se necesita autorización. En su declaración, comparó la situación con organizar una pichanga durante una pollada, cuestionando si en ese caso también se debería solicitar permiso a la Federación Peruana de Fútbol.

"Por cierto que para hacer deporte de esta naturaleza no requiere de autorización, sino, pues quien organiza una 'pichanga' en una pollada de fulbito tiene que pedir a la Federación Peruana Fútbol y no seas así. Es que presentarlo como cruel a 'Neutro' vende pues. (...) Hay que venderlo como el malo, porque si lo vendemos como el bueno, no vendemos nada y por tu solidaridad estamos aquí. Porque quieres ayudar a ese muchacho en su recuperación, más allá que no tienes ningún tipo de responsabilidad", recalcó Gamarra.