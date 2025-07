Magaly Medina abrió con todo su nueva edición de 'Magaly TV, la firme' y criticó tajantemente a Gianluca Lapadula luego de las confesiones de Macarena Gastaldo en 'El valor de la verdad'. Más que dirigirse sobre la modelo argentina, la conductora de ATV no dudó en cuestionar al futbolista de origen italiano, alegando que el casado y quien tenía que respetar su relación era él.

Un día antes, el 13 de julio, Macarena Gastaldo expuso numerosas situaciones privadas en 'El valor de la verdad'. Además de llevarse el premio mayo, generó polémica en torno a sus confesiones, entre ellas su encuentro con Lapadula.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre posible infidelidad de Lapadula a Macarena Gastaldo?

Magaly Medina fue contundente al analizar las declaraciones de Macarena Gastaldo en El valor de la verdad, donde se abordó su cercanía con Gianluca Lapadula durante una celebración en 2021. La periodista no solo interpretó el silencio de la modelo como una afirmación implícita, sino que también cuestionó el comportamiento del futbolista, quien en ese momento ya estaba casado. "Ella dice que perreó, pero cuando le preguntan si se besó, sus amigos dijeron eso no contesta ella. Pero el no contestar la pregunta y apretar el botón rojo es un sí. El mismo Beto lo ha dicho varias veces", expresó la 'Urraca'.

Además, la conductora de ATV puso el foco en la responsabilidad de Lapadula, señalando que el contexto del encuentro no exime al jugador de su deber como esposo. "Si estás metido en una reunión de festejo donde están chicas, que bailas perreo siendo tú casado, teniendo una familia que respetar, ahí no podemos decir que Macarena tuvo la culpa. Ellas viven de acuerdo a sus códigos y normas, pero son solteras. Ahí el que tenía que guardar respeto, saber comportarse y decidir voy a esta reunión a perrear con estas chicas... Él tenía que decidir y él decidió que sí. Eso ya se puede prestar a muchas cosas. ¿Qué más hizo?", cuestionó Magaly, visiblemente decepcionada.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo sobre Gianluca Lapadula en 'El valor de la verdad'?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Gastaldo sorprendió al revelar detalles de un encuentro con Lapadula durante una celebración en 2021. La modelo argentina confesó que bailó reguetón con el delantero de la selección peruana, aunque evitó responder si hubo un beso entre ambos. "Me gustaba muchísimo. Me gusta bailar cachondo, un reguetón 20 uñas", dijo con picardía, antes de que sus acompañantes activaran el botón rojo que impidió que respondiera la pregunta final: "¿Te besó Gianluca Lapadula?".

La escena generó especulaciones inmediatas, especialmente porque el pelotero está casado desde 2016 y tiene tres hijas. Gastaldo, por su parte, se mostró cauta y no quiso entrar en detalles, aunque su silencio fue interpretado por muchos como una confirmación tácita.