Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina siguen generando revuelo en el mundo del espectáculo. En medio de esta ola de especulaciones, Vania Bludau decidió no quedarse callada y presentó pruebas de sus recientes conversaciones con su expareja, encendiendo aún más el rumor en redes sociales y programas de espectáculos.

Todo comenzó tras una emisión del programa 'Amor y fuego', donde se difundieron imágenes que muestran a Onelia Molina y Mario Irivarren compartiendo tiempo juntos. A partir de esto, surgieron hipótesis sobre un eventual regreso de la pareja, que previamente había terminado su relación en abril. Ante este escenario, la modelo peruana reapareció públicamente para exhibir mensajes que sostendría con el exchico reality.

Vania Bludau expone chats con Mario Irivarren

Durante una entrevista con un reportero del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Vania Bludau mostró su teléfono a una reportera del programa y preguntó de forma enfática: “Mira... ¿qué dice acá?”. Aunque no reveló el contenido completo de la conversación, este gesto fue suficiente para que los seguidores del programa interpretaran que existió comunicación reciente entre ella y Mario Irivarren, en un contexto donde la atención mediática gira en torno a la supuesta reconciliación entre el integrante de 'Esto es guerra' y Onelia Molina.

Cabe recordar que la relación entre Bludau e Irivarren terminó en 2022 en medio de declaraciones cruzadas, y desde entonces, ambos han mantenido cierta distancia pública. Sin embargo, los recientes intercambios de palabras y la exposición de estos chats sugieren que aún hay asuntos no resueltos entre la expareja.

Vania Bludau y su polémico comentario ante posible regreso de Onelia y Mario

La tensión entre los tres involucrados creció luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera un video donde Mario Irivarren y Onelia Molina aparecían juntos, aparentemente pasando la noche en compañía. La difusión de estas imágenes causó revuelo entre los usuarios de redes sociales, y uno de los comentarios más destacados provino justamente de Vania Bludau.

En una publicación de Instagram del programa conducido por Magaly Medina, Bludau dejó un mensaje que no pasó desapercibido: “Si yo contara lo que me dijo, sería otra bomba, así que mejor no. Yo opino porque se me da la gana y no he opinado nada malo”. Este comentario fue interpretado por muchos como una advertencia directa a Irivarren y una forma de dejar entrever que existen más detalles no revelados sobre la relación entre ellos.

Por su parte, Onelia Molina, consultada por la prensa, declaró en el programa América Espectáculos que aún no tiene claro si retomará su vínculo sentimental con Mario Irivarren. “Esto ha sido un juego. No quiero decir nada bueno ni nada malo, simplemente quiero cuidarme un poco. Han sido semanas fuertes para mí y prefiero no decir nada... pero no sé (si podría retomar la relación), porque eso es algo que no sucede. No lo he pensado”, expresó la arequipeña.