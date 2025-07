Vania Bludau lanza polémico comentario tras posible regreso de Mario Irivarren y Onelia Molina: "Si contara lo que me dijo"

Vania Bludau, ex pareja de Mario Irivarren, mandó un fuerte comentario luego de que se rumoreara que su ex pareja podría regresar con Onelia Molina. La modelo lleva días generando controversia en redes sociales y en programas de televisión al hacer comentarios que muchos han interpretado como indirectas hacia Onelia Molina y Mario Irivarren. Asimismo, en una reciente publicación en Instagram del programa de Magaly Medina, la modelo dejó entrever que habría hablado con Irivarren.

En un reciente video publicado en 'Magaly TV La Firme', aparecen Onelia Molina y Mario Irivarren pasando la noche juntos. A raíz de esto, diferentes usuarios comentaron la romántica escena, y una de ellas fue la modelo Vania Bludau, quien respondió a un usuario: "Si yo contara lo que me dijo, sería otra bomba, así que mejor no. Yo opino porque se me da la gana y no he opinado nada malo. Me suena a que tú eres de esas que se quedan en una relación aunque te humillen. Ve a terapia (lo cual no es malo, ir; jamás lo veas como ofensivo). Ayuda mucho, y lo digo por experiencia propia. Bendiciones."

Vania Bludau vuelve a encender las redes con polémico comentario en redes sociales.

¿Cómo nació el romance entre Onelia Molina y Mario Irivarren?

El romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina comenzó en 2023, cuando ambos coincidieron en el programa Esto es Guerra. A pesar de que intentaron mantener su relación en privado, las cámaras del programa no tardaron en captar momentos que confirmaron su vínculo. Onelia, en varias entrevistas, expresó que se estaban conociendo y que estaba feliz con el desarrollo de la relación.

Por otro lado, la historia de amor entre Mario y Vania Bludau, que empezó en 2020, sufrió varios altibajos, y aunque intentaron superar las dificultades, fue en marzo de 2022 cuando Vania anunció su ruptura a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó que, aunque aún existía amor, había decidido terminar la relación.