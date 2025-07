Vania Bludau manda fuerte mensaje a Onelia Molina tras ampay con Mario Irivarren: "Un poco de amor propio"

Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ para opinar sobre el reciente ampay entre el chico reality y Onelia Molina. La modelo mandó un fuerte mensaje a la odontóloga, a quien incluso recomendó buscar ayuda profesional tras enterarse de que fue ampayada con el integrante de ‘Esto es guerra’, a pesar de haber declarado públicamente que se encontraba en una etapa de 'sanación' luego de su ruptura.

La mejor amiga de Alejandra Baigorria dejó clara su postura y arremetió sin filtro: “Hagan lo que hagan ellos dos, a mí no me importa, no es mi tema. Lamentablemente a veces se jactan mucho de que mi mamá es psicóloga, porque he escuchado mucho de ella (Onelia) que dice eso: ‘Mi mamá es psicóloga’, y yo digo entonces si la mamá es psicóloga que la trate porque la verdad que eso sí es como que raro de que alguien te humille tanto en televisión”, expresó.

Vania Bludau lanza fuerte mensaje a Onelia Molina tras ampay en casa de Mario Irivarren

Luego de la complicada relación que mantuvo con Mario Irivarren, Vania Bludau recordó los problemas que vivió con sus exparejas para enviarle un consejo directo a Onelia Molina, quien habría retomado su romance con el chico reality. La modelo destacó la importancia del amor propio para no volver a vínculos dañinos. “Es como que después de los problemas que he tenido con mis exparejas regrese, ¿me entiendes? Uno tiene que tener un poco de amor propio, bastante amor propio y seguir su vida tranquila enfocada en cada una de sus cosas”, expresó.

Además, Vania Bludau cuestionó que los logros académicos o profesionales no siempre se reflejen en la estabilidad emocional de una persona. “Creo que ser profesional o tener un título universitario no te da la inteligencia emocional para poder tú manejar tu vida si es que realmente uno regresa con alguien que lo que ha demostrado es no amarte, no respetarte, o sea, ahí sí como mujer sí me da un poco de que pensar”, añadió, dejando entrever su preocupación por las decisiones de Onelia Molina.

La vez que filtraron impactantes chats entre Vania Bludau y Mario Irivarren

La relación entre Vania Bludau y Mario Irivarren fue una de las más comentadas del espectáculo peruano. Lo que empezó como un romance admirado por sus seguidores terminó convertido en el foco de la controversia, especialmente cuando en mayo de 2022 los programas ‘Magaly TV, la firme’ y ‘Amor y fuego’ difundieron conversaciones privadas entre ambos. Estos mensajes expusieron las tensiones, celos y faltas de respeto que marcaron su vínculo sentimental.

En los chats filtrados se pudo ver cómo Vania le reclamaba a Mario Irivarren por haberla ignorado durante toda una noche en una discoteca, escribiéndole molesta: “Qué mier... eres conmigo. Encima me ignoras toda la noche”. Mario, por su parte, intentó restarle importancia al asunto y solo respondió: “Vamos, ya nos vamos. ¿Dónde estás?”. Además, otra conversación reveló un altercado porque el chico reality le habría quitado una bebida a la modelo, evidenciando el ambiente tóxico que rodeaba su relación.