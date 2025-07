Vania Bludau se pronunció sobre los rumores de un posible romance entre Onelia Molina y el futbolista Anderson Santamaría, luego de que circularan imágenes de ambos saliendo juntos a cenar. La modelo avivó aún más la polémica al dejar entrever, en tono sarcástico, que habría recibido mensajes del jugador antes de que se vinculara con la integrante de 'Esto es guerra'.

Durante una entrevista con un reportero del programa 'Amor y fuego', Vania fue consultada sobre el hecho de que su expareja, Mario Irivarren, aparentemente siempre termina siendo “atrasado” por un futbolista. Fiel a su estilo, la exchica reality respondió sin filtros y dejó un mensaje directo a Onelia Molina: “Mira, allá quién que les atraca”, dejando clara su postura frente a la situación.

Vania Bludau muestra chats comprometedores de Anderson Santa María

Al ser consultada sobre si Anderson Santamaría le había escrito para invitarla a salir, Vania Bludau no dudó en responder con firmeza. Sin reparos, la modelo sacó su celular en plena entrevista y le mostró al reportero de 'Amor y fuego' los mensajes que el futbolista de Universitario le habría enviado tiempo atrás, confirmando que existió una comunicación previa entre ambos.

Según leyó el reportero en voz alta, algunos de los mensajes decían: “Vania, ¿usas Snapchat? Vania, solo te escribo para decirte que eres muy hermosa, bendiciones. Soy tu seguidor”, evidenciando que hubo un claro intento de coqueteo de parte del futbolista, antes de involucrarse con Onelia Molina.

Tras esto, la mejor amiga de Alejandra Baigorria remarcó con seguridad: “Yo no miento”, dejando en claro que sus declaraciones sobre el jugador, a quien acusó de “escribirle a todas”, no eran una exageración.

Onelia Molina descartó un romance con Anderson Santa María

Onelia Molina rompió su silencio en su pódcast 'Doble Sentido' sobre las imágenes que la muestran compartiendo una cena con Anderson Santamaría. La ex de Mario Irivarren negó cualquier vínculo amoroso con el futbolista. “Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental”, expresó con firmeza.

Además, la chica reality afirmó que no está emocionalmente lista para iniciar una nueva etapa amorosa. “Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada”, declaró. Finalmente, comentó que no le afecta que se generen rumores y especulaciones: “Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y con otros amigos. No quiero absolutamente nada con nadie ahora”, agregó tajante.