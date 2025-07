Vania Bludau abandona ‘Esto es Guerra’, se une a ‘El gran chef’ y confiesa: “Es el mejor programa”

Vania Bludau anunció su alejamiento de ‘Esto es Guerra’ para confirmar su participación en la última temporada de ‘El gran chef: famosos’. A través de sus historias de Instagram, la modelo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, y sorprendió al confesar que el reality culinario de latina es el mejor programa en el que ha estado.

“No se imaginan la nostalgia que me dio al grabar la promo para la última temporada. Siempre lo voy a decir, El Gran Chef es el mejor programa en el que yo he podido trabajar. No solo le ayudó a reconstruirme en uno de los momentos más sensibles de mi vida, sino que aparte me permitió conocer a personas inigualables", escribió la influencer.

Publicación de Vania Bludau sobre su participación en 'El gran chef: famosos'. Foto: Instagram.

¿Por qué Vania Bludau estuvo tan poco tiempo en ‘Esto es guerra’?

Vania Bludau dejó en shock a los televidentes de América TV al volver a ‘Esto es Guerra’ junto a Alejandra Baigorria hace algunas semanas. Su presencia generó gran expectativa y elevó el rating del programa, especialmente por compartir set con Onelia Molina, quien mostró su incomodidad por su presencia, ya que ella fue la razón de su separación con Mario Irivarren.

Sin embargo, en los últimos días, la modelo dejó de aparecer en el reality y, en cambio, se le vio en la promoción de ‘El gran chef: famosos’, de Latina, lo que dejó desconcertados a los usuarios. Ante las dudas, Vania decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.

“Lo acordado era estar por unos días, la pasé lindo. No sé si volveré, en unos días empiezo otro proyecto y estoy a la espera de otros más para los próximos meses”, respondió la modelo en Instagram, asegurando que su participación fue temporal, al igual que de Alejandra Baigorria.

Vania Bludau confiesa que perdió a su bebé con solo 7 semanas de gestación

Vania Bludau, exchica reality de 34 años, compartió públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de un embarazo de siete semanas. La exintegrante de Esto es guerra y Combate brindó detalles sobre esta experiencia.

“Quedé embarazada el año pasado, pero duró solo siete semanas. Hubiera amado ser mamá. Ahora ya no lloro. La relación con mi pareja terminó a inicios de este año, fue algo privado. Estuve intentando quedar embarazada durante varios meses, pero finalmente lo perdí”, dijo la influencer en un primer momento.

“Decidí publicar lo que me ocurrió porque era parte del proceso. Durante mucho tiempo no podía hablar del tema. En ese momento me di cuenta de cómo era mi pareja. Yo quería seguir intentándolo, pero él ya no. Ya he sanado. Antes no podía ni mencionarlo. Sé que llegará mi momento de ser madre”, concluyó.