A pesar de que Onelia Molina aseguró en el pasado que no volvería con Mario Irivarren, los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos siguen circulando. En recientes emisiones de 'Esto es guerra', la modelo protagonizó momentos de cercanía con el popular 'calavera coqueta', especialmente durante juegos como 'nariz con nariz', lo que generó más especulaciones.

En declaraciones para las cámaras de 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se refirió a la situación de ambos integrantes del programa de entretenimiento, quienes fueron captados pasando la noche juntos. Acompañada de Vania Bludau, la empresaria de Gamarra aclaró que ni ella ni su amiga estaban involucradas en la historia de la pareja. Sumado a eso, Baigorria opinó que, si finalmente ambos decidieron retomar su relación, deberían haber permanecido en silencio.

Alejandra Baigorria manda fuerte mensaje a Onelia y Mario tras ampay

En ese contexto, la esposa de Said Palao se refirió a Onelia Molina y Mario Irivarren, señalando que, "No tenemos nada que ver nada en la historia. Porque si en verdad hubiéramos tenido algo que ver en la historia. La historia no se contaría de esa manera", agregó. Además, precisó que "es mejor no escupir al cielo", ya que "si todavía se quieren, van a regresar, ya está".

Adicionalmente, la creadora de contenido destacó que tanto Irivarren como Molina tienen suficiente experiencia en el manejo del reality, por lo que consideró que la situación está resuelta. “Aparte, creo que ellos ya saben manejar bien el reality, hemos visto, entonces ya está pues”, comentó Baigorria.

Por otro lado, la rubia indicó que no tiene ningún problema que la odontóloga siga mostrando su afecto por el chico del streaming. Sin embargo, aclaró que si esto es así, lo ideal sería que mantuvieran la situación en privado y evitaran hacer más show sobre el tema.

“No tiene nada de malo que ella lo siga amando y que él la siga amando y quieran regresar, qué lindo. Pero ya no sigan con el tema, ténganlo en cuatro paredes, no hagan más show del tema, quiéranse y amanse y ya está, perdonen y ya está”, precisó.

Onelia Molina explica por qué fue a la casa de Mario Irivarren tras ampay

Onelia Molina fue captada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' mientras ingresaba al departamento de su expareja, Mario Irivarren a altas horas de la noche. Este hecho generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. No obstante, la odontóloga aclaró los rumores en su pódcast. Molina explicó que su visita al hogar del empresario no estuvo relacionada con un reencuentro amoroso, sino con un motivo médico.