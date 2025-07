Sergio Baigorria, alcalde de Chaclacayo y padre de la empresaria Alejandra Baigorria, reapareció en redes sociales desde el hospital donde permanece internado tras sufrir un accidente en moto. Aunque su hija fue la primera en llevar tranquilidad a sus seguidores al asegurar que todo se trató de un susto y que su padre sólo tuvo lesiones leves, ahora fue el propio burgomaestre quien decidió pronunciarse públicamente.

Desde su habitación, el popular 'Cheky' brindó detalles sobre su estado de salud y aprovechó para aclarar rumores que circularon en redes, como su presunta actitud agresiva al momento del accidente o que habría estado bajo los efectos del alcohol. “En ningún momento estuve tomando ni nada por el estilo. Espero que nunca les suceda algo. Estas cosas son imprevistas”, respondió tajanate.

Sergio Baigorria cuenta detalles de su accidente en moto

Según relató Sergio Baigorria desde su cama en el hospital, se encontraba cumpliendo con sus funciones como alcalde, como de costumbre, cuando al salir de una reunión sufrió una caída, cuyo origen aún no entiende del todo. “La verdad es que tuve un mal día. Estuve desde temprano en la Municipalidad, alrededor de las 8 de la mañana (…) Salí en moto y en una esquina tuve… No sé qué realmente ha pasado”, comentó.

El también corredor de autos consideró que el incidente pudo haber sido provocado por una descompensación o incluso por una piedra en el camino. “Tuve una descompensación, algo sucedió, una piedra en el camino que no estaba prevista. Felizmente, estoy bien. No jueguen con la salud de las personas. No es agradable. Hemos pasado malos momentos”, añadió, viéndose cansado tras lo ocurrido.

Finalmente, el padre de Alejandra Baigorria aseguró que se encuentra estable y que seguirá cumpliendo con sus funciones, dejando en claro que no estuvo bajo los efectos del alcohol, como algunos insinuaron. “Como digo, estamos esperando resultados. Hay alcalde para rato. Y a todos esos que han estado mal hablando, la verdad es que espero que nunca les suceda algo así”, sentenció.