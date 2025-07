El streamer peruano Diealis realizó una transmisión en vivo en Kick junto a la modelo e integrante de Esto es Guerra, Onelia Molina. Durante el en vivo, tanto el joven influencer como la ex pareja de Mario Irivarren recorrieron diversos lugares de la capital y conversaron sobre distintos temas relacionados con sus trabajos y su vida personal.

En pleno live, Onelia no se guardó nada y le soltó a Diealis qué es lo que hace cuando le fallan en el amor. La confesión sorprendió a más de uno y dejó claro que no está para juegos cuando se trata de relaciones.

Onelia Molina asegura que no guarda 'luto' cuando le fallan en una relación

"Si mi relación me falló, yo la acabo y no hay luto. Hago mi vida", aseguró la dentista. Esto causó la sorpresa de Diealis, que siguió escuchando atentamente lo que decía Onelia. "Yo no te voy a fallar en la relación (...). Pero si tú lo haces, no importa lo que sienta al día siguiente, si me gusta alguien, voy a salir con esa persona. Por ese lado soy más fría", aseguró. Diealis, lejos de incomodarse, le dio la razón. Dijo que entendía su forma de pensar y que, para él, lo que decía también era válido.

¿Quién es Diealis?

Diealis, cuyo nombre real es Diego Marcelino Aliaga Huamán, es un streamer y creador de contenido peruano. Ha ganado notoriedad en plataformas como Kick y TikTok, donde destaca por sus transmisiones en vivo, videos de entretenimiento y sketches.

En Kick, cuenta con cientos de miles de seguidores y ha alcanzado picos de audiencia de más de 130 mil espectadores. En julio de 2025, fue invitado al programa televisivo Esto es Guerra, donde continúa participando en los distintos circuitos y pruebas del reality.