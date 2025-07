Onelia Molina explica por qué fue a la casa de Mario Irivarren tras ampay y asegura: “Yo no he regresado”

Hace poco, Onelia Molina fue captada por las cámaras de 'Magaly TV: la firme' ingresando al departamento de su expareja, Mario Irivarren, con quien pasó toda la noche. La integrante de 'Esto es Guerra' fue vista llegando al domicilio del conductor de Good Time alrededor de las 11:50 p. m., lo que encendió las alarmas de una posible reconciliación entre ambos. Ante los rumores, la odontóloga decidió aclarar los hechos a través de su podcast. Aseguró que su visita a la vivienda de Irivarren no tuvo un trasfondo amoroso, sino una razón médica.

Onelia Molina aclara su visita a la casa de Mario Irivarren tras polémico ampay

Onelia Molina manifestó que fue a la casa de Mario Irivarren a pedido de la familia de su expareja, específicamente para inyectar un medicamento a su exsuegra, Marcela León, quien se encontraba indispuesta tras llegar de Tumbes. “Fui por Marce, llegó de Tumbes, se sintió malita, conversamos, la inyecté y ya. La amistad con Marce es espectacular”, afirmó frente a sus compañeros Patricio Parodi y Zumba.

Para respaldar su versión, Onelia incluso realizó una llamada en vivo a la madre de Mario Irivarren, quien confirmó la versión: “Media hora y ya estaba bien. Me inyectó y se fue”, dijo doña Marcela. Sin embargo, la conversación fue interrumpida cuando Zumba intentó confirmar si Onelia pasó la noche allí. Ella, visiblemente incómoda, decidió cortar la llamada y reafirmó: “La inyecté y ya. Yo no he regresado (con Mario Irivarren)”.

¿Reconciliación a la vista? Onelia no lo descartó

Pese a sus declaraciones, los rumores de una reconciliación no han cesado. En recientes emisiones de 'Esto es Guerra', Onelia protagonizó momentos de cercanía con Mario, especialmente durante juegos como “nariz con nariz”, donde no descartó del todo una futura reconciliación.

“Han sido semanas fuertes para mí y prefiero no decir nada… pero no sé (si podría retomar la relación)”, comentó también en América Espectáculos. Aunque en el pasado fue tajante al decir que no volvería con él, sus recientes declaraciones y actitudes han dejado la puerta entreabierta.