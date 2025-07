Magaly Medina enfurecipo tras ser involucrada en una polémica estrategia publicitaria del creador de contenido Carlos Venegas Velarde, más conocido como Chiquiwilo. El youtuber peruano publicó en sus redes sociales una imagen que simulaba una conversación privada con la popular conductora de ‘Magaly TV, la firme’, insinuando que ella asistiría a su espectáculo. La reacción de la periodista no se hizo esperar y, visiblemente molesta, aclaró que jamás ha tenido contacto con el influencer y que no permitirá que usen su nombre para promocionar eventos.

“Yo no te conozco, no sé quién eres, nunca me he comunicado contigo y jamás iré a tu show”, sentenció Magaly Medina en un contundente mensaje compartido en sus plataformas digitales. La presentadora acusó al streamer de emplear publicidad engañosa al crear un chat falso, calificando este tipo de maniobras como un claro irrespeto hacia su trayectoria y el trabajo que le ha costado construir su marca personal.

Magaly Medina manda potente mensaje a Chiquiwilo por promocionar show con chat falso

El origen de la controversia se remonta a una publicación realizada por Chiquiwilo en sus redes sociales, donde el youtuber compartió una captura de pantalla que aparentaba ser una conversación con Magaly Medina. En el supuesto chat, la conductora le habría escrito: “Hola Chiquiwilo, no suelo hacer estas cosas porque realmente me parecen innecesarias y ridículas. Sin embargo, mi equipo de producción me ha informado que sigues usando tu 'Chikifono'. Me gustaría ir a tu show de mañana y bailarlo juntos”. Como parte de la broma, el creador de contenido respondió: “Te separo dos asientos adelante ¡Queréllame!”.

Aunque en la descripción del post Chiquiwilo admitió que todo era una estrategia ficticia para impulsar la venta de entradas, esto no evitó la indignación de Magaly Medina. El influencer escribió: “¡Queréllame, Magaly! No señores, no irá Magaly. Ya quisiera yo, pero te la creíste, ¿verdad? He tenido que recurrir a esto para vender las últimas 120 entradas. Nos vemos este 12 de julio. Entradas en Joinnus”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Magaly Medina dejó clara su postura respecto al polémico uso de su imagen y nombre sin su autorización. La presentadora expresó su total rechazo y subrayó que lo hecho por Chiquiwilo constituye un claro ejemplo de publicidad engañosa, al intentar confundir al público con una noticia falsa.

“La imagen que ustedes están viendo es de un streamer conocido como Chiquiwilo. Yo no entiendo por qué está haciendo esta publicidad engañosa, de repente para tratar de llevar gente a su show. Pero eso es algo que no se hace porque no puedes utilizar una noticia fake. No puedes intentar engañar al público para atraer espectadores. Si quieres trabajar, trabaja. Si quieres facturar, factura”, reclamó la popular ‘Urraca’, visiblemente indignada.

Magaly Medina aprovechó la ocasión para recalcar el esfuerzo que le ha tomado consolidar su marca personal, motivo por el cual le resulta aún más grave que otros busquen beneficiarse sin su consentimiento. “Todos tenemos derecho a ello, pero no utilizando la marca de otras personas. No lo hagas así. A todos nos ha costado trabajo hacer nuestra marca personal y no está bien que engañes a los televidentes, que engañes a tu comunidad y que engañes a mi comunidad”, enfatizó la periodista.