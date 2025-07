Las recientes confesiones de Macarena Gastaldo en el avance de 'El valor de la verdad' dejaron sorprendidos a muchos tras dejar entrever que el futbolista Gianluca Lapadula y ella no solo se habrían besado, sino que también habrían tenido un 'encuentro privado'. Según el ‘Urraco’ Gianfranco Pérez, reportero del programa de Magaly Medina, fue la propia exchica reality quien le confirmó el beso y reveló que todo habría sucedido en una fiesta realizada en la casa de Aldo Corzo, en La Molina, luego de la participación de la selección peruana en la Copa América 2021.

En su espacio de YouTube 'Puro floro', el ‘Urraco’ reveló algunos detalles que saldrían a la luz en el programa de Beto Ortiz. “Por lo que me contó le dio su ‘picolini’ (beso) porque se había sentado, creo que en la silla, en el brazo de la silla, donde estaba él y así empezó todo”, relató el reportero. Además, señaló que la pregunta sobre este supuesto beso sería la número 25 en el temido sillón rojo, donde Macarena Gastaldo daría su versión completa ante las cámaras.

'Urraco' de Magaly expone detalles del 'encuentro privado' entre Gianluca Lapadula y Macarena Gastaldo

El reportero de 'Magaly TV, la firme', Gianfranco Pérez, brindó detalles sobre la reunión en la que se habría dado el supuesto beso entre Macarena Gastaldo y Gianluca Lapadula. Según contó, se trató de una fiesta de celebración tras la participación de la selección peruana en la Copa América 2021, realizada en la casa del futbolista Aldo Corzo. “Estaban los peloteros, los seleccionados, los que habían clasificado, menos Farfán, no estaba Cueva, ellos no estaban, pero estaba, creo que Carrillo, estaba Yotún, por lo que me había dicho y eso es lo más probable que lo cuente ella y se dio un beso con Gianluca", relató.

Además, Gianfranco Peréz recordó que días después de esa celebración, Gianluca Lapadula utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su esposa Alessia, reafirmando públicamente su relación. “A los días, Gianluca le dio un mensaje de felicitaciones y de amor a su pareja, porque como él estaba acá un largo tiempo...", aseguró el reportero.

¿Qué dijo Macrena Gastaldo en el avance de 'El valor de la verdad'?

Macarena Gastaldo sorprendió al revelar detalles del momento que habría tenido con Gianluca Lapadula, el popular ‘Bambino’, en el avance de 'El valor de la verdad', en el que se escucha al conductor preguntarle con picardía: “¿Lo hicieron sin mascarita?”, refiriéndose a la máscara que usaba el futbolista para evitar lesiones en la nariz, ante lo cual la modelo argentina respondió entre risas que esa vez ella dijo: “Apágame la luz, hoy no veo (...) déjame a mí no ser la muda”.