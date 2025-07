Antonio Pavón decidió someterse al popular polígrafo de 'El valor de la verdad', en el que habló sin filtros de sus romances y polémicas con figuras de la farándula como Sheyla Rojas, madre de su hijo, así como Andrea San Martín y Paula Manzanal. El español respondió con soltura las preguntas sobre su pasado sentimental, dejando varias confesiones que generaron sorpresa entre los presentes.

Sin embargo, el momento más inesperado ocurrió cuando Beto Ortiz le preguntó por un supuesto affaire con Ricardo Zupe, conocido como el ‘Zorro’. Antes de que el español contesté la interrogante ‘Tomate’ Barraza —uno de sus acompañantes en el set— presionó el botón rojo para evitar que respondiera. Pese a ello, el extorero aseguró que aún guarda recuerdos del excomentarista de televisión y no dudó en enviarle un beso a la distancia.

Antonio Pavón tiene inesperada reacción sobre pregunta de affaire del 'Zorro' Zupe

Tras no poder contestar la comprometedora pregunta sobre un presunto affaire con el ‘Zorro’ Zupe, Beto Ortiz cuestionó a Antonio Pavón por su evidente sonrisa. “¿Y tú por qué te ríes?”, le preguntó el conductor, a lo que el español respondió con naturalidad: “Porque me estoy acordando de aquel momento”. Sin embargo, el conductor de televisión le advirtió que ya no podía revelar ningún detalle, ya que su amigo ‘Tomate’ Barraza había presionado el botón rojo. “Ya apretó el botón y no te puedo preguntar nada. Pero sinceramente, no, no digas nada. No puedes decir nada, ni a favor, ni en contra, porque ya apretó el botón”, precisó.

A pesar de la restricción del programa, Antonio Pavón no quiso terminar el tema sin enviarle un mensaje directo al excomentarista de televisión. “Zorrito, te quiero mucho. I’m sorry. I’m sorry. Cmo le digo yo, ‘Puchis’, te quiero”, expresó con una sonrisa, para luego atreverse a lanzarle un beso a la distancia, gesto que no pasó desapercibido y generó diversas reacciones entre los presentes en el set del programa.