En la reciente edición de 'El valor de la verdad', emitida el pasado domingo 6 de julio, Antonio Pavón sorprendió al revelar una inusual dinámica familiar: convive con su actual pareja y prometida, Joi Sánchez, y con Sheyla Rojas, la madre de su hijo. La confesión desató la sorpresa del conductor Beto Ortiz, quien no esperaba este nivel de cercanía entre el extorero español, su expareja y su novia actual.

Al respecto, Pavón aclaró que no se trata de una convivencia permanente, sino de una situación que ocurre cada vez que Sheyla Rojas viaja a España para ver a su hijo. “Sheyla viene a España a visitar a Antoñito y se queda con nosotros en casa por un mes, y la recibimos con los brazos abiertos”, expresó el también presentador, dejando en evidencia la cordial relación que lleva con la madre de su pequeño.

Antonio Pavón revela cómo es su relación con Sheyla Rojas

Tras haber confesado una infidelidad durante su relación con Sheyla Rojas, Antonio Pavón volvió a impactar al confirmar que actualmente convive ella y con su actual pareja, Joi Sánchez. El exintegrante de 'Combate' explicó que, aunque Sheyla reside en México, se hospeda en su casa cada vez que viaja a Málaga para visitar a su hijo Antoñito. Incluso reveló que, en algunas ocasiones, también la acompaña su actual pareja, el empresario mexicano Sir Winston.

Pavón no dudó en resaltar la actitud comprensiva de su novia Joi Sánchez, quien aceptó con naturalidad esta convivencia poco convencional. “La que hace un papel importantísimo es Joi, porque cualquier otra pareja diría: ‘¿Cómo va a venir tu ex a tu casa?’ (…) Podría decir: ‘Sheyla no viene aquí’”, comentó. Además, destacó que esta disposición ha permitido mantener una buena relación como padres. “Hace que tengamos una relación más llevadera”, agregó el también extorero, enfatizando en el bienestar de su hijo como prioridad.

Antonio Pavón admite que estuvo con más de 1.000 mujeres

En otro momento del programa, Antonio Pavón comentó que ha estado íntimamente con más de 1.000 mujeres, generando una fuerte reacción en su prometida. “Mi etapa de soltero la he disfrutado”, comentó el presentador español.

Sin embargo, llamó mucho la atención la reacción de su pareja, pues la modelo trujillana no evitó mostrar un gesto de malestar. Al ser consultado si le había molestado la confesión, Joi respondió: “No me incomoda, no sabía de su récord, pero sí tenía una idea. Él era conquistador y tenía mucha diversión en su vida”.