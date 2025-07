Antonio Pavón impacta al confesar que le fue infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín: “Fue una noche loca”

Antonio Pavón admitió que le fue infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín. El español y ex chico reality aseguró que ocurrió en un momento cuando la popular ‘shey shey’ era su ‘saliente’ y no una pareja netamente oficial.

“A Andrea la vi desfilando en un evento. Era muy guapa, muy bonita. Me acerqué, le parecí bonito y existió la atracción. Hubo tragos, baile y pues se convirtió en una noche loca”, reveló Pavón en ‘El valor de la verdad’.

¿Cómo conquistó Antonio Pavón a Andrea San Martín?

El mismo Antonio Pavón le contó a Beto Ortiz la táctica que uso para ‘ligar’ con Andrea San Martín. “La vi en el desfile, me acerqué y le dije, me encantan tus ojos, tu sonrisa”, relató el español, quien se encontraba en Perú desde hace poco. “Me volví loco, todas me parecían guapas. Ya había conocido a Sheyla, era mi ‘saliente’, pero igual tenía mis eventos, salidas”, reveló el también amigo personal de Magaly Medina.

Asimismo, compartió que su ‘relación amical’ con San Martín aparentemente seguiría latente, ya que Pavón aseguró que “La sigo recordando con cariño”.