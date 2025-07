El 6 de julio a las 10.00 p. m. Antonio Pavón regresará al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', programa de Panamericana Televisión conducido por Beto Ortiz. En esta emisión hablará sobre su relación con Sheyla Rojas, madre de su único hijo. Ambos se conocieron en el reality Combate, donde Pavón comenzó a cortejarla y con el tiempo logró conquistar. Sin embargo, tras varios años juntos, decidieron terminar su vínculo.

Aunque ya no están juntos, los dos mantienen una relación cordial, centrada en el cuidado de su hijo. Al principio, fueron vistos como una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, pero su compromiso no perduró. Actualmente, Sheyla Rojas mantiene una relación con el empresario Sir Winston, mientras que Antonio Pavón está con la trujillana, Joi Sánchez.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas: ¿cómo se conocieron?

Antonio Pavón y la modelo Sheyla Rojas se conocieron en el reality de Combate y él comenzó a pretenderla. En el año 2012 oficializaron su romance y a los pocos meses, la excombatiente anunció que estaba embarazada. Ambos estaban ansiosos de esperar a su primogénito, mientras estaban en el programa ella pedía muchos antojos y Antonio se los cumplía.

Con motivo de celebrar el día de San Valentín, en febrero de 2013, el español fue al programa de Combate a sorprender a su pareja Sheyla Rojas, él llegó al set con la excusa de llevar una torta porque Sheyla tenía antojos; sin embargo, era parte de una sorpresa para pedirle matrimonio en vivo.

“Lo que yo siento es que todos los amores son bonitos, ¿verdad? Pero el amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta (…). Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, (por eso) te quiero pedir que si te quieres casar conmigo”, le dijo en ese momento.

¿Por qué terminó la relación de Antonio Pavón con la madre de su hijo?

En 2013, un día antes del Día de la Madre, Sheyla Rojas se enteró de su entonces pareja, el torero Antonio Pavón había sido captado en una discoteca de Barranca junto a Milett Figueroa y otra joven, mostrando actitudes cariñosas y entusiastas. Esta noticia la afectó produndamente, dado que esa fecha debía ser un momento especial para ella y su hijo.

A pesar del dolor que le causó este hecho, la modelo decidió perdonar a Pavón, quien tras el incidente se mostró arrepentido, asegurando que no volvería a ocurrir. No obstante, eso no fue suficiente y tiempo después, en 2014, la exconductora de televisión anunció definitivamente el fin de su relación con el padre, su hijo.