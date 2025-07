¿Antonio Pavón tuvo un 'affaire' con el Zorro Zupe? Ex de Sheyla Rojas expone detalles: "Una noche de lujuria"

Antonio Pavón, figura mediática vinculada durante años a la farándula peruana, vuelve a estar en el centro de atención. El próximo domingo 6 de julio, el español se sentará en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde, según el adelanto del programa, revelará detalles que prometen causar revuelo en el espectáculo local. Uno de los temas más comentados del avance es la pregunta directa sobre un posible affaire con el Zorro Zupe, una de las figuras más polémicas de la televisión nacional.

Lo que ha sorprendido aún más es que estas revelaciones se darán en presencia de su actual pareja, Joi Sánchez, quien asistirá como invitada al set, en el sillón blanco. Las imágenes del adelanto muestran a Pavón aparentemente tranquilo, incluso divertido, mientras responde a una pregunta que no solo remueve su pasado, sino que también pone a prueba su relación actual.

Antonio Pavón lo contará todo sobre el Zorro Zupe

En el primer avance de 'El valor de la verdad', programa conducido por Beto Ortiz, se escucha claramente cuando se le formula a Antonio Pavón la siguiente pregunta: “¿Tuviste un affaire con el Zorro Zupe?”. El torero no titubea y responde con una frase que ha encendido las redes sociales: “Eso fue una noche de juerga, lujuria y... Mi etapa de soltero la he disfrutado muchísimo, las he vivido… (No lo dudo)”, dice mientras baja la cabeza y sonríe, generando un momento de tensión en el set.

Esta posible confesión se produce en medio de una atmósfera cargada de expectativa. No solo por la magnitud de la revelación, sino porque Antonio Pavón en 'El valor de la verdad' también abordará episodios importantes de su pasado mediático, como su relación con Sheyla Rojas, madre de su hijo Antoñito.

Durante el segmento mostrado, se ve cómo el conductor intenta aliviar la tensión dirigiéndose a Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien también se encuentra presente. Sin embargo, la atención sigue centrada en la reacción de Joi Sánchez, la prometida de Pavón, que escucha la respuesta con evidente atención y sin ocultar su sorpresa.