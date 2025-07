Antonio Pavón confiesa que estuvo con más de 1,000 mujeres y su novia tiene insólita reacción: “No lo sabía"

Antonio Pavón se presentó en ‘El valor de la verdad’ y ha desatado polémica con sus confesiones sobre figuras como Sheyla Rojas, Alexandra Horler, Paula Manzanal, entre otras. Durante el programa también sorprendió al revelar que ha estado íntimamente con más de 1,000 mujeres.

Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue la reacción de su actual pareja, la modelo trujillana Joi Sánchez, quien no ocultó su incomodidad y mostró un gesto de malestar al escuchar la respuesta del español ante el polígrafo. “Mi etapa de soltero la he disfrutado”, afirmó Pavón.

¿Qué dijo Joi Sánchez tras escuchar que Antonio Pavón estuvo con más de 1,000 mujeres?

Beto Ortiz notó el gesto incómodo de Joi Sánchez luego de que Antonio Pavón confesará haber estado con más de 1,000 mujeres. Por esa razón, el presentador no dudo en consultarle a la modelo trujillana, de 32 años, si la declaración de su pareja la había molestado.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Joi respondió con tranquilidad y aseguró que no se sentía afectada, pese a que no estaba enterada del ‘récord’ de su novio. “No me incomoda, no sabía de su récord, pero sí tenía una idea. Él era conquistador y tenía mucha diversión en su vida”, dijo de manera contundente Sánchez, quien está graduada como psicóloga.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Antonio Pavón y Joi Sánchez?

El español Antonio Pavón (43 años) y la peruana Joi Sánchez (32) oficializaron su romance en 2020, sin embargo, estarían juntos desde 2018. La pareja del europeo, aparte de ser psicóloga, es también modelo.

Actualmente, no tienen hijos en común y viven en España. Según lo revelado en ‘El valor de la verdad’, Joi mantiene una excelente relación con Sheyla Rojas, expareja de Pavón y madre de su hijo. En entrevistas anteriores, el exchico reality confesó que planea casarse con la peruana y tener un hijo con ella.