Tras el pedido de Patricio Parodi para que se difundiera el audio sin filtros de la conversación entre Onelia Molina y Piero Arenas, Magaly Medina no tardó en responder. En la edición de su programa del 4 de junio, la conductora presentó el material inédito con las palabras de ambos, desmintiendo así la versión de la expareja de Mario Irivarren, quien había asegurado que sus palabras fueron sacadas de contexto y que solo estaba preocupada porque Parodi se encontraba pasado de copas.

En el audio revelado en el programa de Magaly Medina, Onelia Molina le dice a Piero Arenas: “Si lo ves al 'Pato', me pasas la voz”, refiriéndose a Patricio Parodi. Ante el comentario, Piero le lanza en tono sarcástico: “¿Te lo vas a cach#$&?”, y ella responde sin dudar: “Recontra”.

La popular 'Urraca' recalcó que la actitud de Onelia Molina distaba mucho de la preocupación que había manifestado. “Nos hemos dado el lujo de buscar imagen por imagen, cuadro por cuadro, y ahí está ella sonriente. O sea, cara de preocupada no tienes”, comentó la periodista al revelar el fragmento completo del audio, donde la odontóloga responde a la frase 'grosera' de su amigo Piero Arenas sin mostrar signos de incomodidad.

Magaly Medina expone audio sin filtro tras pedido de 'Pato' Parodi

La conductora de televisión Magaly Medina expuso el audio sin editar de la conversación entre Onelia Molina y Piero Arenas, en el que evidenció contradicciones respecto a las versiones que ambos dieron sobre lo que ocurrió en la discoteca. “Ella está sonriendo, acerca su oído… No es que le diga ‘oye, el 'Pato' está borracho’ a sus amigos con cara de preocupación. No, lo dice entusiasmada, su ‘recontra’ es casi retador, responde justo a la expresión grosera de su amigo. No es interpretación, ahí están las imágenes”, comentó la conductora al analizar el video cuadro por cuadro.

El programa también expuso los mensajes que Onelia Molina envió a los reporteros para explicar su versión, negando lo que se entendía en el audio difundido. “Estaba buscando a ‘Pato’ porque cuando estuve con él, me dijo que se sentía mal, como si lo hubieran ‘pepeado’. Ya cuando vuelvo al box, no lo vi, entonces lo fui a buscar, me crucé con Piero y le dije ‘si encuentras a Pato, me avisas’. Piero dijo ‘está hecho conc..’ y yo respondí ‘¡recontra!’”, escribió Molina por WhatsApp para justificar su reacción.

¿Qué le dijo 'Pato' Parodi a Magaly Medina tras exponer conversación de Onelia Molina y Piero Arenas?

Durante la última edición de 'Esto es Guerra', Patricio Parodi no ocultó su indignación al referirse al manejo del caso por parte de los programas de espectáculos, en especial el de Magaly Medina. El chico reality aseguró haber visto los chats entre Onelia Molina y un reportero de 'Magaly TV, la firme', donde, según afirmó, quedó en evidencia que se negaron a entregar el video sin editar. “Saca el video que tienes que sacar y deja de dañar la imagen de una mujer”, reclamó el chico reality.

Además, Parodi cuestionó duramente la manera en que estos espacios buscan lucrar con el morbo, señalando que la justicia y las normas de comunicación en el país no protegen adecuadamente a las personas expuestas. “Hay mucha gente de espectáculos que vende mucho morbo. No me quedo callado. Lamentablemente, en este país la justicia y el reglamento de radio y comunicaciones no están bien estructurados, entonces demandas por difamación quedan en el aire”, sentenció.