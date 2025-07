Patricio Parodi arremetió fuertemente contra Magaly Medina y acusó a su programa de dañar la imagen de Onelia Molina. El chico reality se refirió exactamente al video que expuso ‘Magaly TV, la firme’, en el que la modelo aparece conversando con Piero Arenas durante el evento ‘Cochinola’. Según la edición del espacio de ATV, la conversación daría a entender que Onelia buscaba un encuentro íntimo con el propio ‘pato’. Sin embargo, la exnovia de Mario Irivarren negó tajantemente esta versión, asegurando que en ningún momento habló de eso con su compañero.

Frente a esta situación, Parodi expresó toda su molestia en vivo durante la última edición de ‘Esto es Guerra’. Aseguró haber visto los chats entre Onelia Molina y el reportero de ‘Magaly TV: la firme’ en los que, según dijo, se evidencia que el integrante de Magaly se negó a entregar el video sin editar y evitar que se sepa la verdad.

Por esa razón, el ‘pato’ se dirigió al programa de Magaly Medina y le advirtió que saque el video sin los pitidos y deje así de alimentar el morbo. “Saca el video que tienes que sacar y dañar la imagen de una mujer”, expuso Patricio Parodi muy molesto.

Patricio Parodi expone su furia en vivo por daño a la imagen de Onelia Molina

Durante la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi mostró su molestia contra los programas de espectáculos, acusándolos de dañar la imagen de Onelia Molina al vincularla con él únicamente para generar morbo, por ser ella la expareja de Mario Irivarren, su amigo.

“Hay mucha de gente de espectáculos que venden mucho morbo. No me quedó callado. Lamentablemente en este país la justicia y el reglamento de radio y comunicaciones, no está bien estructurado. Entonces, demandas por difamación quedan en el aire”, aseguró muy indignado. “Onelia ha desmentido que Piero le haya preguntado eso. Si es que Onelia fuera mentirosa entonces saca el video.

Por su parte, Onelia Molina aseguró que el reportero del programa de Magaly Medina se iba a rectificar por las imágenes que emitió de su conversación con Piero Arenas. “Inventan cosas, videos en cámara lenta. Queda mal mi imagen y sobre todo mi familia, quien está detrás mío. Me dijeron que se van a rectificar”, aclaró la modelo natural de Arequipa.

¿Cuál es la presunta conversación subida de tono entre Onelia Molina y Piero Arenas que emitió Magaly Medina?

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ captó un momento particular durante el concierto de ‘Cochinola’, evento que reunió a varias figuras del espectáculo local. En medio de la música y el ambiente festivo, se registró una conversación privada entre Onelia Molina y Piero Arenas, ambos integrantes de realities.

Sin saber que estaban siendo grabados, los jóvenes fueron protagonistas de un intercambio que generó todo tipo de comentarios. En las imágenes, se escucha a Onelia decirle a Piero: “Si lo ves al 'Pato', me pasas la voz”, en referencia a Patricio Parodi. La respuesta de Piero fue directa: “¿Te lo vas a cach#$&?”, a lo que ella respondió sin dudar: “Recontra”.