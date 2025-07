Onelia Molina se pronunció este 2 de julio en su pódcast ‘Doble Sentido’ sobre el polémico audio filtrado, en el que se deja entrever que tendría un interés más allá de la amistad con su compañero de conducción, Patricio Parodi. Durante el programa, ambos protagonistas hablaron sobre lo ocurrido, luego de que surgieran rumores de un posible romance entre ellos.

Ante esta situación, su compañera Roxana Molina no dudó en interrogar a la arequipeña y la puso en aprietos al preguntarle si la gorra negra que llevaba puesta en ese momento era de Patricio Parodi, ya que él había usado una igual y de la misma marca en el episodio anterior del pódcast. Ante la insinuación, Onelia se levantó de su asiento indignada y salió del set; sin embargo, mientras se retiraba, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que dejó en shock al equipo de producción y a los demás conductores.

Onelia Molina recibió un fuerte golpe en la cabeza

En su intento por salir del set, Onelia Molina no se percató de que había un televisor colocado en medio del camino, por lo que terminó golpeándose de lleno en la frente y cayendo aparatosamente al suelo, ante la sorpresa del equipo de producción.

"¡Se metió un cabezazo! ¡Onelia, no! ¡Auxíliela, Pato!", exclamó Roxana Molina, sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Por su parte, Patricio Parodi no dudó en reírse y bromeó al respecto diciendo: "Amiga, te dije que tenías que limarlos", haciendo alusión a los “cachos”.

Avergonzada, Onelia gateó de regreso a su lugar mientras se sobaba la frente, visiblemente adolorida. Al ser consultada sobre su estado, la ex de Mario Irivarren respondió con resignación: “Solo voy a decir que me tengo que hacer otra limpia, pueden traer a mi querido Mossul. ¡Te necesito, ya no puedo más, ya no aguanto más!”, dando a entender que cree estar atravesando una racha de mala suerte tras los últimos acontecimientos que la han rodeado.

Onelia Molina explica audio subido de tono sobre Patricio Parodi

Antes de terminar el programa, Onelia Molina rompió su silencio sobre el audio donde supuestamente expresa su 'deseo' por Patricio Parodi como algo más que un amigo. Al respecto, la odontóloga aseguró que se había tergiversado la conversación que tuvo con Piero Arenas y el exguerrero nunca le hizo aquella explícita pregunta.

“Ya se lo llevaron, le van a robar, le va a pasar algo (...) Cuando está Piero, le digo: ‘Oye, ¿viste a Pato?’ Yo le dije: ‘Si encuentras a Pato, me avisas’, y él me dice: ‘Pero él está hecho conch**’, y yo le dije: ‘Sí, recontra’. Esas fueron las palabras de este video”, explicó Molina, asegurando que solo estaba preocupada por el estado de su amigo, quien le dijo que se sentía ‘pepeado’.