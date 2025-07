Dayanita se conectó con 'Magaly TV: la firme' para aclarar detalles sobre su trabajo vendiendo contenido para adultos, luego de que el programa revelara que ella había pactado una ‘cita privada’ con un reportero encubierto por 800 soles.

Durante la entrevista, Magaly Medina aseguró que Dayanita se estaba negando a aceptar la situación después de haber sido descubierta, a lo que la actriz cómica respondió de manera tajante. “Yo no estoy negando que vendo mi contenido de adultos, pero no tengo ni un encuentro se*** con nadie. Hasta el día de hoy, mucha gente me ofrece dinero, pero yo tranquila”, afirmó, dejando en claro que su trabajo no implica encuentros íntimos.

Dayanita defiende su trabajo frente a Magaly Medina

En su conversación con Magaly Medina, Dayanita fue enfática al defender su incursión en la industria de contenido para adultos, dejando en claro los límites de su trabajo. “Hasta dónde yo sé no estoy haciendo ningún tipo de prostitución. Yo vendo mi contenido para adultos”, aclaró la actriz cómica, refiriéndose a las controversias que surgieron a raíz de su nuevo trabajo tras dejar 'JB en ATV'.

En relación con el polémico audio en el que supuestamente pactaba un encuentro privado con un seguidor, Dayanita explicó que, aunque a menudo mantiene este tipo de conversaciones, estas no terminan concretándose. “No es solamente la persona de que yo sigo la cuerda, se me pasó poner 800 soles, normalmente estaba poniendo entre mil o 2 mil soles, cosa que sé que jamás me van a pagar”, expresó.

Dayanita también se mostró tranquila con su forma de trabajar, asegurando que nunca ha cruzado sus propios límites. “Yo vivo tranquila vendiendo mi contenido, hasta donde yo sé, no le he faltado el respeto. Si me hubiesen depositado, yo lo hubiera devuelto”, concluyó, dejando claro que su intención no es hacer algo que pueda ir en contra de sus principios.