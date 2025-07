Jorge Benavides descartó de que Dayanita no volverá a su programa. Foto: ñcomposición LR/difusión/ATV/América TV

Jorge Benavides se pronunció sobre la polémica que rodea a Dayanita después de que el programa de Magaly Medina expusiera que la humorista no solo vendía contenido para adultos, sino que también pactaba una ‘cita privada’ por 800 soles. El reconocido cómico fue enfático al señalar que no habrá una tercera oportunidad para la actriz en ‘JB en ATV’, recordando que ya le había brindado dos oportunidades anteriores tras su salida del espacio. “No puedo trabajar con una persona tan inestable”, afirmó, mostrando su decepción por la decisión de dejar un empleo estable para dedicarse a ese tipo de actividades.

El caso no solo generó la reacción del productor, sino también la de otros integrantes del elenco, como Danny Rosales, quien confirmó que el tema ya se comentaba tras bastidores. “Ya sabía, hasta que salió a la luz por tus cámaras”, dijo el comediante, dando a entender que los rumores sobre las supuestas ‘citas privadas’ de Dayanita circulaban desde hace tiempo en el canal.

Jorge Benavides se pronuncia tras exponerse 'cita privada' de Dayanita tras dejar 'JB en ATV'

El actor cómico, quien previamente le envió una carta notarial a Dayanita por incumplimiento de contrato tras abandonar inesperadamente el programa, se pronunció ante las cámaras de Magaly Medina y dejó un contundente mensaje para la actriz. “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días, para dedicarse a lo que se dedica? Yo no la juzgo, cada quien decide por su vida. No me arrepiento de la segunda oportunidad que le di”, expresó Jorge Benavides, dejando entrever su sorpresa y decepción por la decisión que tomó la exintegrante de su elenco.

Jorge Benavides y el incumplimiento de contrato de Dayanita por salir de 'JB en ATV'

Anteriormente, Jorge Benavides le envió una carta notarial a Dayanita por las reiteradas faltas que terminó acumulando hasta volverse permanentes. Según contó el actor cómico, el ambiente laboral en el programa se tornó insostenible debido a las constantes ausencias de la actriz, que comenzaron a notarse con mayor frecuencia tras iniciar su actual relación sentimental. “Desde que tuvo pareja cambió totalmente, ya pasaron muchas semanas que no venía a trabajar”, señaló el hermano de Jorge, dejando en evidencia que la situación generó malestar en el equipo, pese al trato cordial que siempre recibió en el set.

El humorista también cuestionó que, mientras Dayanita incumplía sus compromisos con el espacio televisivo, se le veía participando en otros eventos sin dar explicaciones convincentes. “Lo que más me duele es que mi hermano y mi cuñada trataron tan bien a una persona y ahora quieren pensar que nosotros somos estúpidos o que mi hermano es tonto, poniendo excusas absurdas, cuando la vemos trabajando en otro lado”, expresó Alfredo con evidente indignación, dejando entrever el sentimiento de traición que dejó el comportamiento de la actriz.