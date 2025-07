Dayanita impacta al contestarle a Jorge Benavides tras críticas por ofrecer ‘citas privadas’: “Le agradezco”

Dayanita decidió responder a Jorge Benavides, su exjefe en ‘JB en ATV’, luego de que él la criticara por ofrecer ‘citas privadas’ a cambio de dinero tras haber abandonado el programa humorístico y dar un giro radical en su carrera. Además, Benavides reveló que no se arrepentía de no haberle dado una tercera oportunidad para reincorporarse al espacio cómico. "Es una persona inestable", le dijo.

“Del señor Jorge Benavides no voy a opinar nada, es un excelente maestro y una excelente persona. Con él no tengo ninguna rencilla. Al contrario, le agradezco muchísimo. Siempre voy a ser agradecida. Yo sé mis razones por las cuales me tuve que alejar”, aclaró la actriz cómica en el podcast ‘Escuchamos y juzgamos’ de YouTube. También añadió que considera a JB como “un padre televisivo”, a pesar de que ya no trabajen juntos.

Dayanita responde a Danny Rosales tras afirmar que sabía de sus “citas exclusivas” a cambio de dinero

Durante la entrevista, Dayanita fue consultada por las declaraciones de Danny Rosales, el popular cómico que fue artífice para que ella ingresará al elenco de ‘JB en ATV’. El humorista afirmó que todo el elenco del programa sabía de sus ‘citas exclusivas’ a cambio de dinero, tal como expuso el programa ‘Magaly tv: la firme’.

“De Danny, ¿qué se puede esperar? Él te puede dar la mano, pero basta que tú te tropieces en algo para que te empiece a sacar en cara todo lo que ha hecho por ti. Por eso yo tomo las opiniones de quien venga”, sentenció Dayanita mostrando su incomodidad por las palabras de su examigo.

Dayanita se reafirma: no realiza encuentros íntimos, pero sí vende contenido privado

La humorista de 27 años dejó en claro que no ofrece “encuentros íntimos”, como se insinuó en el programa de Magaly Medina. Aseguró que su trabajo se limita a la venta de contenido para adultos, actividad que defendió abiertamente.

“Yo considero que vender mi contenido para adultos, que yo he estado haciendo, no tiene nada de malo. Cada uno ve qué hace con su cuerpo, mientras no faltes el respeto a nadie ni cometas un delito. Pero yo no hago encuentros y no lo pienso hacer con nadie”, afirmó Dayanita.