Carlos Vílchez incomoda a Paolo Guerrero con insólita broma durante programa en vivo: “Tenemos tecito”

Durante una reciente edición del programa ‘Mande quien mande’, Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte hicieron su primera aparición conjunta en televisión, participando en un emotivo segmento donde cumplieron el sueño de una quinceañera admiradora del futbolista. Lo que comenzó como una tarde llena de ternura y alegría, pronto tomó un giro inesperado cuando Carlos Vílchez hizo un polémico comentario.

Carlos Vílchez incomoda a Paolo Guerrero

Todo se originó cuando la conductora María Pía Copello, en tono informal, mencionó que no le habrían ofrecido nada a Guerrero al llegar. A esto, Carlos Vílchez respondió con humor: “Pero ahí tenemos un tecito para darle”, en clara alusión a un episodio pasado en la vida del delantero. Aunque algunos presentes se lo tomaron con humor, otros notaron la tensión que generó la broma, sobre todo en el rostro del futbolista, que reflejaba confusión entre reírse o sentirse incómodo.

El comentario hizo recordar el polémico episodio que Paolo Guerrero vivió en 2017, cuando fue suspendido por la FIFA tras un resultado adverso en un control antidopaje. Guerrero siempre sostuvo que fue víctima de una contaminación involuntaria y defendió su inocencia ante los organismos internacionales.

Paolo Guerrero acompañó a su pareja Ana Paula Consorte. Foto: captura MQM/ América TV

Magaly Medina reacciona a la broma de Carlos Vílchez

El momento no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien lo comentó en su programa ‘Magaly TV: la firme’. Entre risas, la periodista no dudó en resaltar la reacción del delantero y también enfatizó que el humor que maneja Carlos Vílchez algunas veces no es el adecuado.

“La cara que puso... no sabía si reír, renegar o qué decir, porque el otro habla las cosas por hablar. No tiene filtro, es desatinado y suelta cualquier pachotada. A mí me da gracia, no sé al resto”, aclaró.