Dayanita revela que su novio la terminó tras exponerse que cobraría por 'citas privadas': "Él sabía"

A través de una transmisión en su cuenta de Kick, Dayanita sorprendió al confirmar que el influencer Miguel Rubio terminó con ella, justo después de que reaccionara en vivo a las fuertes revelaciones del programa de la 'Urraca'. La actriz cómica explicó que su novio se sintió traicionado tras ver el informe. “Ya se fue. Se ha molestado por lo que ha salido en Magaly. Yo no tengo la culpa que me hayan centrado. Gente, mi novio me acaba supuestamente de terminar. Se acaba de retirar porque la bruja de Magaly sacó cosas y supuestamente él no sabía”, manifestó visiblemente afectada.

Dayanita reconoció que cometió errores, pero también insistió en que su pareja estaba al tanto de toda la situación. “Bueno, me equivoqué, pero él sí sabe todo”, afirmó, dejando entrever que la presión mediática terminó por afectar su relación. Además, culpó a su exmadrina televisiva de haber destruido el vínculo sentimental que mantenía con Rubio, subrayando el difícil momento personal que atraviesa tras este nuevo escándalo.

Luego de la difusión del informe de 'Magaly TV, la firme', Dayanita apareció en sus redes con un rostro visiblemente afectado tras haber tenido una seria conversación con su pareja, Miguel Rubio.

Sin embargo, la exintegrante de 'JB en ATV' dejó entrever que aún mantiene la esperanza de reconciliarse con Miguel Rubio. Durante su transmisión, reafirmó que él estaba al tanto de lo que hacía y compartió detalles del diálogo que sostuvieron tras el escándalo. “Él sabía de todas las cosas, de verdad les digo sinceramente... Primero me dijo que se iba a ir, pero no se llevó nada. Entonces le dije ‘¿Es definitivo?’ y ‘No sé’ me dijo”, contó, mostrando que la decisión podría no ser aún definitiva.

Visiblemente molesta por el informe emitido en el programa de Magaly Medina, Dayanita lanzó una seria advertencia durante una transmisión en vivo al asegurar que conoce la dirección de la conductora. Esto ocurrió luego de que algunos de sus seguidores le pidieran la ubicación de la popular ‘Urraca’ tras lo dicho y mostrado en su espacio televisivo. “Yo sé dónde vive. Yo sí sé dónde vive Magaly, igual me avisan no más, yo tengo la ubicación”, expresó la actriz cómica, dejando entrever su indignación por el reportaje que expuso su supuesto ofrecimiento de citas privadas.

Sin poder contener su enojo, Dayanita también arremetió verbalmente contra Magaly Medina, a quien en el pasado llegó a llamar “madrina” cuando acudía como invitada a su set. Con evidente sarcasmo, comentó: “Esa señora, parece que no le hace nada bien el amor, oye”, en un intento de restarle tensión a la situación, aunque sus palabras no hicieron más que avivar la polémica en redes sociales