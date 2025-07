Daniela Cilloniz se presentó en el programa 'Amor y fuego' para referirse a la polémica que se desató luego de que difundiera antiguos chats privados con Paolo Guerrero, conversaciones que datan de hace 12 años. Este hecho provocó que Ana Paula Consorte, pareja del futbolista, le escribiera para encararla. Sin embargo, la periodista aprovechó el espacio televisivo no solo para explicar su versión, sino también para disculparse con Doña Peta el 'Depredador' y la modelo brasileña.

“Si causé algún problema en su relación, o en ella (Ana Paula Consorte), o en Paolo, o en Doña Peta, les pido disculpas. Realmente he venido acá para eso... se me salió de las manos, no pensé que iba a pasar todo lo que ha pasado realmente”, aseguró la periodista, mostrando su sorpresa por la gran repercusión que tuvieron sus declaraciones y dejando claro que su intención no fue afectar a la familia del delantero de Alianza Lima.

La periodista y conductora reconoció que todo comenzó como un poco de “show”, sin pensar que tendría semejante repercusión. “Nunca pensé realmente que iba a pasar todo esto. No lo hice con esa intención. Sabía que podía rebotar, pero no de esta manera y menos que me iba a escribir Ana Paula Consorte y que se iba a armar tremendo chongo. Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto realmente”, explicó sorprendida.

Además, Daniela Cilloniz aseguró que hoy se encuentra tranquila con su vida personal y que no quiso incomodar a nadie. “Si tengo que pedir disculpas, tendré que pedir disculpas porque no quise incomodarlo ni a él ni a ella, no fue mi intención. O sea, yo hoy en día estoy feliz con mi pareja, con mis hijas”, añadió, intentando cerrar la controversia.

¿Qué le decía Paolo Guerrero a Daniela Cilloniz por mensaje de redes sociales?

Durante el programa 'A presión', conducido por César Seijas y Christian Bayro en YouTube, Daniela Cilloniz mostró una serie de pantallazos que dejaron en evidencia conversaciones privadas con Paolo Guerrero. En uno de los mensajes, el actual jugador de Alianza Lima le pedía a la periodista que encendiera la cámara de su celular porque quería verla, revelando un tono coqueto en sus interacciones.

La periodista también confesó que tuvo algunas salidas con el futbolista, aunque nunca llegaron a ser captados juntos. Para sustentar su relato, mostró chats que intercambiaron por Facebook hace aproximadamente diez años. “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho (Paolo), tierno”, comentó. En uno de esos mensajes, tras decirle a Guerrero que le parecía interesante, él respondió insinuante: “Mmmm interesante?... tienes cámara?”. Al recibir un “no”, el delantero insistió: “Pfff ya pues, no te hagas de rogar, me hubiese gustado verte”.