Durante una reciente emisión de 'Amor y fuego', Gigi Mitre compartió una experiencia personal sobre la vez que sufrió el robo de 3.000 dólares mientras realizaba una operación en un cajero dentro de un banco. Lo más sorprendente fue que, a pesar de estar en una zona con cámaras de seguridad, la entidad financiera no le brindó ninguna explicación clara sobre lo ocurrido, lo que generó su indignación y preocupación.

La confesión de Mitre se dio en el contexto del caso de Mario Irivarren, quien también fue víctima de un robo bancario por más de 27.000 soles. El chico reality reveló que el dinero fue transferido a tres cuentas diferentes. Ante esta modalidad de delito electrónico, la conductora recomendó a los televidentes contratar un seguro de tarjeta para evitar pérdidas económicas ante posibles fraudes bancarios.

Gigi Mitre cuenta cómo le robaron 3.000 dólares dentro de una entidad bancaria

Gigi Mitre reveló que fue víctima de un robo en plena pandemia cuando acudió a un cajero automático dentro de una entidad bancaria. Según relató, el dinero fue retirado de forma automática y sin explicación alguna: “El robo fue en el mismo banco, en el cajero”, aseguró. La conductora explicó que los 3.000 dólares desaparecieron de su cuenta y terminaron en la de otra persona. A pesar de tratarse de un robo ocurrido dentro de las instalaciones del banco, la entidad no asumió responsabilidad. “Me dijeron 'no', porque era con mi tarjeta'”, declaró indignada. “Para mí me parece el colmo, si el robo fue en el banco”, añadió.

Afortunadamente, Gigi Mitre logró recuperar el dinero gracias a que contaba con un seguro para su tarjeta. Sin embargo, aclaró que la devolución no fue responsabilidad del banco, sino del sistema de seguridad contratado previamente. “Aparte pagas por el seguro”, comentó la conductora, destacando la importancia de este tipo de protección ante posibles fraudes.

Rodrigo González se indigna tiras confesión de robo que sufrió Gigi Mitre

Rodrigo González, conocido como Peluchín, expresó su indignación al conocer cómo su compañera Gigi Mitre fue víctima del robo de 3.000 dólares dentro de un banco. Criticó duramente el rol de las entidades financieras en estos casos: “Para convencerte de que el seguro está bien pagado y que la clienta va a decir, 'sigo pagando el seguro'”.

El conductor cuestionó que los bancos no asuman su responsabilidad y trasladen la seguridad al cliente. “Uno dice '¿por qué tengo que seguir pagando un seguro a un banco que le estoy dando todo mi dinero? (...) lo que tienen que hacer es cuidarlo y tener unos sistemas que estén capacitados para, si hay un robo, responder al cliente, no pagar un adicional para que te cuidemos el dinero”, sentenció.