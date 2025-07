Melissa Paredes llama 'cobarde' a Bruno Agostini por exponer encuentro privado: "De poco caballero"

Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', Melissa Paredes criticó sin tapujos a Bruno Agostini, luego de que él revelara que tuvo un encuentro íntimo con ella y Andrea San Martín. La actriz lamentó la actitud del español y señaló su falta de caballerosidad, considerando que ambas son mujeres con hijos y una familia detrás.

“De poco caballero, pero de subsuelo, porque por último si te vas a sentar en un lugar a cobrar tus 'chibilines' (dinero) para que comas un rato... A pechuga y di: ‘estoy contando porque me da la gana’ y no culpar ni señalar a dos mujeres”, expresó indignada Melissa Paredes.

Melissa Paredes le responde fuerte a Bruno Agostini tras exponer encuentro privado

Melissa Paredes se pronunió cuando en el programa le preguntaron por las declaraciones de Bruno Agostini, quien aseguró que fue ella misma quien difundió en su momento la existencia de aquellos encuentros íntimos. La actriz fue tajante al desestimar las afirmaciones del español y dejó claro que no tiene por qué referirse a un episodio tan lejano. “Yo no tengo por qué dar una opinión ni nada por algo que supuestamente para esta persona ha pasado hace 12 años. No tiene sentido”, sentenció, restándole importancia a la confesión del exchico reality.

La actriz y participante de 'El gran chef famosos' cuestionó la verdadera motivación que tendría Bruno Agostini para sacar a la luz, en televisión nacional, hechos presuntamente ocurridos hace más de una década. “Me parece increíble que en el 2025 salga un hombre a hablar de supuestos que pasaron hace 12 años y que encima tenga la cobardía de decir que fue por mí”, expresó con evidente indignación, descartando de manera frontal haber sido quien reveló detalles del supuesto encuentro ante Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea San Martín.

Finalmente, la actriz peruana fue más allá y reflexionó sobre la actitud de Bruno Agostini al exponer asuntos privados solo para generar escándalo público. “Es muy cobarde de parte de un hombre, para empezar, sentarse a hablar de mujeres en pleno 2025, donde todos los días luchamos para que las mujeres tengamos la misma igualdad que los hombres, donde las mujeres seamos respetadas y tengamos un valor por todo”, manifestó Paredes, subrayando que ese tipo de exposiciones solo perpetúan la desigualdad y el morbo.

Melissa Paredes confiesa que habló con Andrea San Martín tras polémica con Bruno Agostini

En el programa 'Ponte en la cola', Melissa Paredes explicó que su acercamiento con Andrea San Martín responde a un acto de solidaridad entre mujeres, especialmente porque ambas son madres. “Hablé con Andrea, le doy todo mi apoyo como mujer y madre de familia. Su hija es más grande que la mía, ya tiene casi 10 años”, comentó la actriz.

La actriz también reflexionó sobre las posibles conversaciones que tendrán que mantener con sus hijas en el futuro, pero dejó claro que no dará espacio a lo que considera rumores sin importancia. “Como mamás, cada una es mamá. En algún momento se tendrá que dar explicaciones a los hijos de algunos temas, por supuesto que sí, para eso tenemos acompañamiento psicológico, pero de este tipo de sandeces, por favor”, afirmó.