Mayra Goñi conmueve al confesar sus sentimientos cuando conoció a Pablo Heredia: "Me ilusioné"

Mayra Goñi fue una de las invitadas en el estreno del programa 'Ponte en la cola', conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, donde se sinceró sobre sus sentimientos al conocer a Pablo Heredia durante las grabaciones de la popular teleserie 'Ven, baila, quinceañera'. Sus declaraciones llegaron poco después de que el actor argentino sorprendiera en 'El valor de la verdad' al contar que le dio un beso a la intérprete de ‘Yuru, la princesa amazónica’, asegurando incluso que ella se enamoró y lloró por él.

La cantante de 32 años contó su verdad de aquellos días, reconociendo que, debido a su corta edad, llegó a ilusionarse con Pablo Heredia. “En el momento yo, por ser una persona menor de edad, sí me ilusioné. Sí, me causó un poco de tristeza en ese momento”, admitió la actriz sobre el actor argentino que también tuvo romances con Flavia Laos y Ale Fuller.

Mayra Goñi revela que se ilusionó cuando conoció a Pablo Heredia

La actriz estuvo se presentó en televisión cuando se animó a contar su verdad sobre lo que sintió por Pablo Heredia durante las grabaciones de la exitosa teleserie juvenil. Según relató, desde un inicio hubo una conexión especial entre ambos. “Bueno, Pablo llegó a la novela y con la persona que tuvo más afinidad al inicio, que empezó como una amistad, fue conmigo. Me decía: ‘Oye, ¿dónde puedo comer un rico ceviche?’ y le recomendaba”, recordó. Para ella, esas pequeñas complicidades fortalecieron el vínculo que, con el tiempo, terminó despertando sentimientos.

Mayra Goñi, que en ese entonces tenía 21 años, reconoció que su juventud la llevó a ilusionarse rápidamente, aunque con la madurez de hoy admite que probablemente confundió las cosas. “Hicimos una amistad muy linda que en el camino, yo por ser una persona mucho menor que él, obviamente me ilusionaba más rápido. No, no soy la misma Mayra que hace 10 años. Quizá confundí las cosas por ahí. Hubo, como él dice, un besito”, confesó la artista peruana. Sin embargo, dejó claro que no fue algo trascendental: “Fue algo insignificante, que así como me ilusioné rápido, también a la semana probablemente se me olvidó. No fue tan importante”, sentenció.

