Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, se pronunció públicamente en el programa 'Amor y fuego' para desmentir versiones que apuntaban a su hija como responsable de un triángulo amoroso con Mayra Goñi y el actor argentino Pablo Heredia. La madre de la intérprete fue tajante al asegurar que Ale no tuvo conocimiento de una supuesta relación previa entre Goñi y Heredia cuando inició su vínculo con el actor.

“Es completamente falso que Ale se haya involucrado en un supuesto romance entre Mayra y Pablo. Ale solo había escuchado un rumor de un beso, no conocía a Mayra, y en ese entonces mi hija tenía una relación estable y bonita”, declaró Doberti, quien agregó que Fuller confrontó directamente a Mayra Goñi sobre el rumor y recibió una negativa como respuesta. Además, afirmó que la relación sentimental entre su hija y Pablo Heredia comenzó un año después del presunto acercamiento entre él y Goñi, ocurrido cuando el actor recién había llegado al Perú.

Madre de Ale Fuller aclara motivo del distanciamiento

Lejos de lo que se especuló, el quiebre principal entre Ale Fuller y Mayra Goñi fue por Flavia Laos. Doberti explicó que su hija se distanció de Mayra debido a que esta respaldó la relación que Flavia inició con Pablo Heredia, lo cual fue visto por Ale como una falta de lealtad.

“La pelea no fue con Mayra, sino con Flavia. Se alejó de Mayra porque no le pareció correcto que respaldara esa situación. Una amiga debe aconsejar y actuar con justicia”, sentenció Doberti. También negó rotundamente que Ale haya sentido envidia hacia Flavia Laos, como se especuló tras unos chats de la cantante con Pablo Heredia.

Finalmente, cuestionó las declaraciones recientes tanto de Flavia Laos como de Pablo Heredia, señalando que “no han dicho exactamente las cosas como son”. Aseguró que su hija prefirió siempre mantenerse al margen del escándalo, priorizando su tranquilidad.

Madre de Ale Fuller y Flavia Laos protagonizan tenso enfrentamiento

Durante 'Amor y fuego', la mamá de Fuller se mostró sumamente molesta porque habían dejado entrever que su hija se habría metido en la relación entre Mayra Goñi y el actor argentino, lo cual, según cuenta, no tiene nada cierto. "Yo sé que ella (Flavia) se va a retractar. Es incorrecto lo que está diciendo. Sería bueno que hablen con ella", expuso Doberti.

En ese momento, Rodrigo González se puso en contacto con la exchica reality, quien reveló que en ese momento, había terminado una llamada con Ale Fuller y Mayra Goñi, donde las tres habrían aclarado todo el tema referente a Pablo Heredia. Asimismo, se mostró sumamente sorprendida por las declaraciones de Doberti, a quien no dudó en encarar en pleno programa en vivo. "¿Por qué no buscan a Ale también para que dé su opinión? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo", arremetió la actriz ante la sorpresa de la madre de Fuller.

"Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas?", sentenció Flavia Laos, en clara referencia a la madre de Ale Fuller.