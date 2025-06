Mayra Goñi decidió pronunciarse por primera vez tras las polémicas declaraciones de Pablo Heredia en el ‘Valor de la verdad’. Con un tono claro de fastidio y cansancio, la recordada ‘Yuru, la princesa amazónica’ pidió no revivir “temas estúpidos” durante una trasmisión en vivo que realizó a través de Tiktok, ante la avalancha de preguntas de sus seguidores.

Cabe recordar que Pablo Heredia, actor argentino, aseguró haber tenido un vínculo afectivo con Ale Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi, protagonistas de la popular novela ‘Ven, baila, quinceañera’, pese a la diferencia de edad entre ellos. Además, señaló que se dio un beso con Goñi y que ella se habría enamorado y llorado por él, tal como reveló Flavia en televisión nacional.

¿Qué dijo Mayra Goñi sobre las confesiones de Pablo Heredia sobre Flavia Laos y Ale Fuller?

Mayra Goñi, de 32 años, realizó una trasmisión en Tiktok antes de presentarse en su espectáculo ‘Reinas de Corazones’. Durante el en vivo, cientos de usuarios le consultaron por el tema del momento: su presunto vínculo sentimental con Pablo Heredia. Con semblante de cansancio y fastidio, la cantante, actriz e influencer rompió su silencio sobre el mediático asunto.

“¿Ya para qué revivir un tema tan estúpido del pasado? A mí no me suma para nada. Me perjudica hablar de cosas innecesarias en mi vida. No me suma”, expresó Goñi en su red social.

Sin embargo, un reportero de ‘Amor y fuego’ la interceptó detrás del escenario y le preguntó directamente si Ale Fuller se había entrometido en su supuesta relación con Pablo Heredia. El rostro de Mayra Goñi cambió y evitó dar una respuesta concreta. “No puedo decir nada de eso”, dijo, mientras el periodista le consultaba también sobre Flavia Laos

Mayra Goñi lanza fuerte amenaza tras revelaciones de Pablo Heredia

Mayra Goñi aclaró que no puede hablar en profundidad sobre Pablo Heredia ni sobre los demás involucrados en el escándalo, debido al contrato de exclusividad que mantiene con Latina, canal donde viene grabando una nueva novela. Sin embargo, también hizo una fuerte amenaza indicando que aclarará este escándalo en su momento.

“Tengo un contrato con Latina y me han prohibido hablar de asuntos personales. Yo saldré a aclarar en el momento que yo crea más conveniente, adecuado y si es necesario también, porque no creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo. No puedo declarar más. En su momento, yo saldré a hablar”, indicó en ‘Amor y fuego’