Bruno Agostini se presentó en 'El valor de la verdad' el último domingo 29 de junio y causó gran revuelo con sus 'picantes' revelaciones sobre distintas modelos y exchicas reality de la farándula peruana. Sin embargo, una de las interrogantes causó gran conmoción entre los asistentes del programa: "¿Te dejó tu esposa por un multimillonario?". El español, visiblemente conmovido, contó detalles de este lamentable hecho, el cual ocurrió cuando él tenía entre 23 y 24 años. "No la critico, al contrario. Lo mejor que me pasó en la vida fue ese dolor", expresó el modelo.

Agostini recordó que, por aquellos años, su trabajo no le permitía percibir grandes ganancias, llegando a ganar 200 dólares al mes. "Era un desastre (...) vivimos en un mundo vacío. Yo no tenía dinero, ella sabía que no podía quedarme en la calle porque no tenía ni para un hotel", agregó Bruno en 'El valor de la verdad'.

La desgarradora confesión de Bruno Agostini sobre su exesposa

El español Bruno Agostini contó que fue una fuerte discusión con su entonces esposa Catalina la cual desencadenó su triste desenlace. Además, expresó que esperó hasta el último que su pareja le pida para volver a la casa, más aún sabiendo que no tenía dónde quedarse debido a los problemas económicos que afrontaba.

"Lo que más me dolió a mí de ella, fue que me dejara hacer la maleta. Cualquier ser humano, sabiendo que no tenía donde dormir, me tendría que haber dicho '¿a dónde vas? no seas loco, estamos discutiendo, pero quédate aquí, pero ella me dejó marchar sabiendo que iba a dormir en la calle", expresó.

"Me quedé en un parque, con frío y la maleta agarrada muy cerca. Empecé a hacerme un montón de preguntas, que la vida es una porquería, que la gente no te valora (...) me dolió mucho lo que hizo esa mujer. Dije 'no puede ser, la mujer con la que me he casado permite que yo esté tirado en la calle'", agregó Bruno Agostini en 'El valor de la verdad'.