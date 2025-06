La modelo Milett Figueroa volvió a ser el centro de atención luego de que Bruno Agostini confesara en 'El valor de la verdad' detalles inéditos sobre la relación secreta que mantuvieron durante un año y revelara que la actriz lo habría engañado con Pablo Heredia. Durante la emisión más reciente, Agostini respondió las 21 preguntas y se llevó el premio mayor de S/50.000, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

A pesar de la controversia, la actual pareja de Marcelo Tinelli decidió mantenerse en silencio y se limitó a compartir un mensaje en sus historias de Instagram: "Que arranquen muy bien la semana, que frío por el amor de Dios, feliz lunes", dejando a sus seguidores intrigados. Por otro lado, en los últimos días, su madre, Doña Martha, ha estado en diferentes programas negando cualquier tipo de romance entre su hija y el español.

Foto: Instagram

¿Qué dijo Bruno Agostini sobre Milett Figueroa?

El exchico reality sorprendió al revelar que tuvo una relación clandestina con Milett Figueroa durante más de un año. Según narró, ambos se veían en secreto porque ambos acordaron no hacer público el romance para evitar el acoso mediático. El hermano de Fabio Agostini sostuvo que la relación comenzó tras conocerse en una reunión de amigos y que existía un gran afecto. "Es una chica que vale muchísimo", afirmó.

En otro momento clave, Bruno Agostini reveló que recién se enteró de que Pablo Heredia también tenía una relación secreta con Milett Figueroa al mismo tiempo que él. "Sí, conmigo era algo clandestino y hace unas semanas me entero de que el señor Pablo era clandestino, me gustaría hablar con él en confianza en plan amigos", explicó.

Por último, encaró a la madre de Milett Figueroa, quien aseguró públicamente no conocerlo y qué se estaría colgando de la fama de su hija. "Ella ha dicho que no me conoce, que no soy nadie en la vida. Pero no se da cuenta de que esos comentarios también afectan a su hija, aunque sea de forma inconsciente. Yo siempre he sido un luchador, así que le pido que se refiera a mí con respeto, señora", enfatizó.