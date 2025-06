Carlos Morales presenta a su hijo a Alondra Huárac y Nilver lo ‘cuadra’ en vivo: “Para eso no te he invitado”

El último sábado 28 de junio, Alondra Huárac, conductora de 'La movida de los sábados', fue sorprendida en vivo por Carlos Morales, líder del Grupo Guinda. El cantante presentó a su hijo menor, Carlos Anthony, y no dudó en anunciar que estaba soltero, generando risas y sorpresa en el escenario.

Sin embargo, la escena fue rápidamente interrumpida por Nilver Huárac, padre de Alondra, quien enfrentó a Morales y le pidió que se comportara frente a su engreída de 19 años, dejando en claro su desacuerdo con las intenciones de la presentación. El gesto no pasó desapercibido y fue comentado en redes sociales.

Nilver Huárac encaró a Carlos Morales por presentar a su hijo como posible pretendiente de Alondra

Todo comenzó cuando Alondra Huárac le preguntó directamente a Carlos Anthony, vocalista de Grupo Guinda, cuál era su estado sentimental. Ante la consulta, Carlos Morales tomó el micrófono y presentó a su hijo menor a la conductora, destacando que estaba soltero.

“Alondra, buenas noches, te presento a ‘Tony’, que está solterito, está buscando una ‘chica Rap’”, dijo, dejando totalmente sorprendida a la joven de 19 años. “¡Lo vendió!”, exclamó Alondra, impactada por el gesto del líder del Grupo Guinda.

Fue entonces que Nilver Huárac, desde otro punto del set cerca del público, intervino para frenar el momento. “No puede ser, no, no. Para eso no te he invitado, Carlos Morales. ¡Compórtate!”, señaló el productor, mientras su hija y el cantante se reían de la situación.

Usuarios reaccionan ante posible romance de Alondra Huárac y Carlos Anthony de Guinda

La escena ocurrida en 'La movida de los sábados' no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos seguidores de Alondra Huárac se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de un nuevo romance en el mundo de la cumbia. Además, varios usuarios tomaron con humor la reacción de Nilver Huárac, destacando su papel de padre protector.

Entre los comentarios más destacados se leía: “Tienes buen gusto, Alondrita. Anthony es muy, muy guapo”, “El papá siempre presente” y “Lindos los dos, Alondrita linda y el Antoni nervioso, ni habló jajajaja me emocioné”. Sin embargo, quien sorprendió fue Lizet Soto, madre de Alondra, quien no dudó en sumarse a la conversación con una divertida reacción: “Uyyyyyy Nilver a UCI”.