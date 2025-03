Paco Bazán sorprende en vivo a Alondra Huarac y le asegura que supera a Janet Barboza bailando: “Sin duda”

La polémica por el regreso de ‘La movida de los sábados’ a Panamericana TV sigue dando de qué hablar. Días atrás, Janet Barboza, recordada conductora de ese icónico programa musical de los 2000, lanzó duras críticas contra la nueva presentadora, Alondra Huarac, hija de su exesposo, Nilver Huarac. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y desataron la reacción del productor, quien no dudó en salir en defensa de su hija, de apenas 19 años, quien está a punto de debutar en la conducción.

Ahora, tanto Nilver como Alondra Huarac están promocionando el programa en distintos medios. En esta ocasión, se presentaron en el espacio nocturno de Paco Bazán, ‘El deportivo en otra cancha’. Sin embargo, el exarquero quedó sorprendido con la presencia de la joven modelo y, fiel a su estilo, le aseguró que es mejor que Janet Barboza en el baile.

Paco Bazán elogia a Alondra Huarac y le dice ser mejor que Janet en el baile

En el programa del jueves 6 de marzo, la modelo Alondra Huarac y su padre, el productor Nilver Huarac, se presentaron en ‘El deportivo en otra cancha’ de Paco Bazán. Durante la conversación, se mencionó el impresionante rating de casi 35 puntos que alcanzaba Janet Barboza en su época como conductora de ‘La movida de los sábados’. Ante esto, el exarquero reconoció que sería muy difícil para la joven igualar esas cifras, pero dejó en claro que eso no significaba que fuera inferior a su madrastra.

“¿Estás de acuerdo con lo que dijo Janet (sobre el rating)?”, preguntó Alondra a Paco, lo que dio pie a la respuesta del presentador acompañada de un peculiar elogio. “La televisión ha cambiado, las audiencias ya no son las mismas. Hoy en día, ni ‘Al fondo hay sitio’ logra esos números. La vida evolucionó y ahora tenemos otros dispositivos que compiten en paralelo, pero de algo sí estoy seguro: bailas mejor que Janet, eso sin duda”, expresó Paco, desatando las risas de Alondra y los aplausos de Nilver Huarac.

¿Cómo es la relación entre Alondra Huarac y su madrastra Janet Barboza?

Las recientes declaraciones de Janet Barboza sobre Alondra Huarac generaron revuelo en redes, con muchos interpretándolas como una señal de resentimiento. No era para menos, ya que Barboza fue una pieza clave en el éxito del formato original de ‘La movida de los sábados’. Sin embargo, la conductora de ‘América hoy’ no tardó en aclarar la situación y aseguró que todo se trató de un momento de humor en ‘El reventonazo de la Chola’.

"Alondrita la adoro, obviamente era un programa cómico y no podía ponerme seria", expresó Barboza, desmintiendo cualquier conflicto con la hija de su ex Nilver Huarac y reafirmando el cariño que le tiene. Con estas palabras, dejó en claro que no hay ninguna rivalidad y que su comentario no debía tomarse como una crítica real.