Madre de Alondra Huárac llora y se derrumba en vivo tras conmovedoras palabras de su hija: “Todo se lo debo a ella”

La joven conductora, Alondra Huárac, hija del productor Nilver Huárac, sorprendió a su mamá, la exbailarina Lizet Soto, con un sentido homenaje por el Día de la Madre durante la transmisión de su programa ‘La movida de los sábados’, el último sábado 10 de mayo por Panamericana TV.

Todo transcurría con normalidad en el escenario del Mega Plaza de Independencia, hasta que comenzaron a proyectarse imágenes de Lizet junto a su hija, tomadas cuando Alondra era aún una niña. La emoción fue en aumento cuando la presentadora le dedicó unas conmovedoras palabras.

La sorpresa fue tan intensa que su progenitora no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose por completo, derrumbándose al suelo y totalmente conmovida por el gesto.

Alondra Huárac sorprendió a su madre con emotivo homenaje en su programa

Alondra Huárac conmovió a su madre Lizet Soto al expresarle todo su agradecimiento por el apoyo que le ha brindado en su desarrollo artístico. Cabe recordar, que la exbailarina ha estado presente en cada paso del camino de su hija, impulsado su desarrollo en canto, el modelaje y la conducción. El emotivo momento culminó con ambas en lágrimas, abrazándose con cariño y emoción.

“Yo quiero agradecerle absolutamente todo, porque sin mi mamá, sin las enseñanzas que me ha dado, yo no podría ser la artista que soy hoy. Ella me enseñó a modelar, a cantar… todo lo aprendí de ella", decía Alondra en un comienzo con la voz entrecortada.

La intensidad de las palabras llevó a Lizet Soto a romper en llanto. En un intento por recomponerse, se agachó al piso mientras su hija continuaba el emotivo mensaje: “Yo le debo todo lo que estoy haciendo: el programa, mis competencias, el certamen… todo se lo debo a mi mamá. No son mis logros, son los logros de ella, porque ha hecho de todo para que yo crezca y esté aquí. Gracias, mamá”.

Lizet Soto y defiende a Alondra Huárac de críticas sobre su formación académica

Alondra Huárac continúa ganando terreno en el medio artístico tras su paso por el Miss Teen Perú, certamen que la llevó a representar al país en Miss Mesoamérica. Sin embargo, su ascenso en la farándula no ha estado libre de comentarios negativos, especialmente en torno a su formación profesional, cuestionando si actualmente cursa una carrera universitaria.

Ante estas críticas, su madre, Lizet Soto, no dudó en responder con firmeza a través de TikTok. “¿Qué te hace pensar que Alondra no estudia? Agárrenme que me vuelvo una leona para defender a mi princesa, a mi cachorra”, expresó entre bromas. Luego, aclaró que tanto ella como su hija suelen tomar con humor estos comentarios: “Cada vez que veo este tipo de cosas, con Alondra nos causa gracia, nos ponemos a reír. No entiendo cómo la gente comenta sin saber”.