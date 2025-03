Alondra Huarac, flamante conductora de ‘La movida de los sábados’, ha estado en el ojo de la tormenta tras las críticas de su madrastra, Janet Barboza, ante el retorno de ese icónico programa, que la ‘Rulitos’ convirtió en un éxito de rating.

Si bien faltan solo unos días para su estreno, este sábado 15 de marzo, el primer programa ya fue grabado. Tanto la modelo e influencer como su padre, el productor Nilver Huarac, conversaron tras la grabación. En ese momento, Alondra Huarac rompió en llanto por las palabras que recibió.

Alondra Huarac llora tras escuchar a Nilver Huarac

Al concluir la primera grabación de ‘La movida de los sábados’, Alondra Huarac recibió un comentario positivo de su padre, Nilver Huarac, lo que la conmovió hasta las lágrimas. Su madre, Lizet Soto, presente en el set, no dudó en registrar el emotivo momento y compartirlo con todos.

En las imágenes se ve como el productor elogia el desempeño de su hija en el programa y confiesa que tenía ciertas dudas antes del estreno. "Bueno, lo que tú has hecho para mí supera mis expectativas, eso fue lo que no me hacía dormir, de cómo animará, cómo reaccionará, pero yo creo que está el presentador del inicio que alimenta el equipo profesional, ha marcado bastante bien. Yo creo que esto podemos superar. Raulito (Francia) es un aporte importante, voy a hacer que el partícipe en la posición de la pauta”, expresó Nilver Huarac, exesposo de Janet Barboza.

Alondra Huarac asegura que no intentará ser como Janet Barboza

Alondra Huarac, hija del productor Nilver Huarac y la cantante Lizet Soto, dejó en claro que no pretende imitar a Janet Barboza en su rol como presentadora de La movida de los sábados. En conversación con Trome, la joven aseguró que buscará imprimir su propio estilo en esta nueva etapa en Panamericana TV.

“Sé que es una gran responsabilidad porque Janet ha dejado un legado enorme. Ella es mi maestra, una gran conductora con una carrera impresionante. Pero no voy a intentar ser Janet Barboza, quiero que la gente conozca a Alondra Huarac”, afirmó.