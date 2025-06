Michelle Soifer reveló en una entrevista que responderá a las declaraciones de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad' sobre la supuesta relación que mantuvieron. La cantante aseguró que sorprenderá a muchos con su versión en su debut como conductora de 'Ponte en la cola', el nuevo programa de Latina, que se estrenará este lunes 30 de junio.

Según el avance del programa de Beto Ortiz, el modelo español no solo confirmó que tuvo un romance con Michelle Soifer, sino que también reveló detalles íntimos, como un momento en el que él la enfrentó por revisarle el celular. Ante esto, Soifer dejó en claro que también contará su verdad en su propio espacio y lanzó una potente advertencia.

Michelle Soifer responderá a Bruno Agostini tras 'El valor de la verdad'

En una conversación con Trome, Michelle Soifer advirtió que su respuesta a las declaraciones de Bruno Agostini dará que hablar y recalcó que se trata de una situación del pasado. “El lunes voy a responder y se van a sorprender con lo que diré, no voy a mentir. Son cosas que han pasado hace años, pero toca tomar la situación, como persona pública, de la mejor forma”, adelantó la popular ‘Michi’.

Asimismo, la nueva conductora de Latina se mostró despreocupada a lo que Bruno Agostini pudiera revelar en 'El valor de la verdad', y señaló que ya ha aprendido a sobrellevar este tipo de exposiciones mediáticas durante su carrera. “Todos saben que ya he vivido una situación así antes. A lo largo de mi carrera me ha tocado ser como una esponja. Solo les puedo decir que estoy muy tranquila y emocionada”, agregó Michelle Soifer.

¿Qué contará Bruno Agostini sobre Michelle Soifer?

El episodio de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad' se estrenará este domingo 29 de junio. En él, el modelo español hablará sobre sus romances con figuras mediáticas, entre ellas Michelle Soifer, con quien se rumoreó que mantuvo una relación cuando eran parte del reality 'Combate'.

Según el avance del episodios, Bruno Agostini reveló una supuesta escena de celos que le habría hecho la cantante de 'Ojo por ojo'. “Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice: ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo saca. Yo le digo: ‘Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal de haber tocado mi teléfono’. Se fue corriendo llorando y entre Alejandra Baigorria y me dice unas locuras", menciona el modelo en un fragmento del programa.