Este domingo 29 de junio, el exchico reality Bruno Agostini será el protagonista de una esperada edición de 'El valor de la verdad', donde expondrá episodios ocultos de su vida sentimental en el Perú. En el primer adelanto, se observa al modelo español nervioso y visiblemente afectado mientras responde una pregunta sobre la popular modelo peruana Melissa Loza.

Durante el avance difundido, Agostini deja entrever que mantuvo una conexión más profunda con la integrante de 'Esto es guerra', afirmando: "Yo nunca he llorado por amor (...) Me dolió mucho lo que hizo esa mujer". Estas declaraciones, acompañadas de gestos de incomodidad y tensión, han avivado las especulaciones sobre un romance que ambos negaron en su momento, allá por 2016.

Bruno Agostini confiesa romances con Milett Figueroa y Michelle Soifer

Además del supuesto 'choque y fuga' con Melissa Loza, Bruno Agostini revelará más detalles sobre sus vínculos con otras conocidas figuras del espectáculo. Entre ellas, Milett Figueroa, con quien asegura haber tenido una intensa conexión. “Me agarra la mano así. Con lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien (...) No te preocupes, vámonos a mi casa, ay Dios mío. Hacíamos el amor de una manera impresionante”, confesó.

El hermano de Fabio Agostini también se mostró molesto con la madre de Milett, Martha Valcárcel, a quien le envió un mensaje claro: “Su madre salió en televisión hablando de mí de una manera inadecuada. La próxima que se pronuncie sobre mí, hágalo con respeto”.

Por otro lado, el español narrará una tensa experiencia con Michelle Soifer, marcada por un episodio de celos. “Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice: ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo saca. Yo le digo: ‘Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal de haber tocado mi teléfono’. Se fue corriendo llorando y entre Alejandra Baigorria y me dice unas locuras”, recordó. Finalmente, Bruno revelará de quién conserva los mejores recuerdos entre sus exparejas, ubicando a Michelle en primer lugar y colocando a Vania Bludau en el último.