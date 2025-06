Eva Ayllón sorprendió al protagonizar un incómodo momento durante su participación en el podcast ‘Tampoco, tampoco’ de Kenji Fujimori. En un adelanto del programa que circula en redes, se observa cómo la cantante criolla le pregunta al excongresista si alguna vez asistió a uno de sus conciertos, y al recibir una respuesta negativa, la intérprete reaccionó visiblemente molesta, llegando incluso a retirarse del set en plena entrevista, dejando al excongresista sin palabras.

La tensión se apoderó del set del podcast ‘Tampoco, tampoco’ cuando Eva Ayllón, durante la entrevista que se estrenará el 30 de junio, le preguntó a Kenji Fujimori si alguna vez había asistido a uno de sus conciertos. “¿Tú has ido a algún show mío?”, lo increpó la cantante, obteniendo como respuesta un evasivo “El 19 vamos a estar” por parte del excongresista, lo que no convenció a la criolla, quien insistió con firmeza: “Te estoy preguntando, contéstame”.

Acorralado, el excongresista terminó confesando que nunca había asistido a un espectáculo suyo, provocando la indignación de Eva Ayllón. “¿No has ido a un show mío y no te da vergüenza decir que no has ido a un show mío?”, lo cuestionó la intérprete. Al verse en aprietos, Kenji Fujimori admitió sentirse “totalmente 'arrochado', avergonzado”, mientras quela cantante, sin contener su molestia, le dijo: “¿Sabes qué?, me voy”, para luego retirarse del set.

Hijo de Eva Ayllón le dedica conmovedor mensaje en su boda

El programa ‘Amor y fuego’ difundió un emotivo video del matrimonio de Francisco García Ayllón con Jessyca Patricia Zegarra Torres, donde el hijo de Eva Ayllón sorprendió con unas palabras cargadas de sentimiento hacia su madre, pese a su ausencia en la ceremonia. “Primero, quiero agradecer a mi madre y sé que nosotros siempre vamos a estar bien, porque hay un hilo invisible que nos une y es irrompible”, expresó visiblemente conmovido, lo que generó comentarios sobre el distanciamiento familiar.

Durante el evento, Francisco también dedicó un mensaje especial a su padre, quien sí estuvo presente en la boda y a quien reconoció públicamente por su apoyo. “Eres la prueba que el tiempo puede ser restaurado y que siempre hay oportunidades para nuevos comienzos, siempre y cuando haya voluntad. Tu ayuda, tus consejos, tu generosidad han sido claves para atravesar adversidades y por eso mucho más te agradezco de todo corazón”, manifestó el joven, dejando entrever la importancia de la reconciliación en su vida.