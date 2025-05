Eva Ayllón sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Natalia Málaga: "Le mostré mi admiración"

En una reciente edición del pódcast 'Habla serio', conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez y emitido el domingo 25 de mayo por Latina, Eva Ayllón dio detalles de su amistad con Natalia Málaga. La reconocida cantante criolla confesó haber sentido una profunda admiración por la exvoleibolista peruana desde hace años. “La conocí muy casualmente y le mostré mi admiración porque yo me levantaba a las 3 a.m. o 4 a.m. para verla jugar”, relató la artista peruana, generando sorpresa entre los oyentes por la espontaneidad y sinceridad de sus palabras.

Esta revelación cobra mayor relevancia en medio de la reciente boda de Francisco García Ayllón, hijo menor de Eva Ayllón, celebrada el último fin de semana en Chincha. A pesar de tratarse de un evento familiar importante, la ausencia de la cantante llamó poderosamente la atención, ya que no tenía compromisos artísticos agendados. Según reveló el conductor Rodrigo González, 'Peluchín', la artista habría declinado asistir debido al tenso conflicto que mantiene su hijo con Natalia Málaga, a quien denunció en 2024 por daños a su vehículo.

Natalia Málaga y Eva Ayllón: una relación que empezó con una invitación a un concierto

La relación entre Natalia Málaga y Eva Ayllón comenzó de una manera bastante particular y llena de anécdotas. En palabras de la propia cantante, la oportunidad de conocerse surgió cuando ella invitó a la exvoleibolista a uno de sus conciertos. “Cuando se dio la oportunidad de conocernos, yo la invité a un concierto”, contó Eva, recordando con cariño aquel primer encuentro.

Sin embargo, lo que parecía una visita sencilla tuvo un giro inesperado. Natalia llegó temprano al restaurante Peruano Japonés y, siguiendo la indicación de Eva, intentó entrar por la parte trasera para poder conversar con ella antes del evento. “Ella llegó por la parte de atrás y le dice al portero ‘la señora Eva Ayllón ya llegó, ¿le puede decir que ya estoy aquí?’”, relató entre risas.

Pero el portero no le permitió el paso, y a pesar de eso, Natalia insistió, señalando un Audi estacionado afuera y asegurando que era el auto de Eva. “Le dije: ‘¿carro? Yo no tengo carro. No tengo’. Y ella me responde: ‘Ese Audi que está fuera es tuyo’. Yo le dije: ‘¿Por qué? ¿Crees que porque canto tengo que tener un Audi?’”, recordó divertida Eva Ayllón, evidenciando la cercanía y el tono distendido con el que se inició esta relación entre dos figuras tan queridas del Perú.