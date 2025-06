Nicola Porcella vuelve a posicionarse en el ojo público tras la difusión de un video grabado en un gimnasio de Ciudad de México. En la grabación, el exintegrante de realities conversa con el influencer Poncho de Nigris y menciona una crítica que, años atrás, recibió de la actriz peruana Jely Reátegui, quien lo comparó con “una puerta” por su desempeño actoral en la telenovela Ven, baila quinceañera.

Durante la charla, en la que también participaban Fabio Agostini y otros rostros conocidos, Nicola Porcella recordó con humor y determinación aquel comentario despectivo, aprovechando el momento para lanzar una frase que rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas: “Mami, ahora mira dónde está la puerta, ahora mira dónde está la puerta”.

Nicola Porcella reaviva polémica con Jely Reátegui

En el clip difundido en redes sociales, Poncho de Nigris elogió públicamente a Nicola Porcella, destacando su evolución profesional en México, su disciplina y el reconocimiento que ha logrado en la televisión. Fue entonces cuando el peruano recordó la crítica de Jely Reátegui. “Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Dijo: ‘Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta’”, comentó el actor ante las cámaras. Aunque De Nigris le pidió revelar el nombre, Porcella prefirió no hacerlo directamente: “Ella sabe quién es, mándenle este video. Me criticó en vez de ayudarme”.

Inicio del enfrentamiento mediático entre Nicola Porcella y Jely Reátegui

La controversia entre Nicola Porcella y Jely Reátegui se remonta al año 2016, cuando ambos compartieron elenco en la telenovela juvenil 'Ven, baila, quinceañera'. En ese entonces, Reátegui brindó una entrevista a El Comercio, donde fue tajante al referirse al desempeño actoral de Porcella y Angie Arizaga. “No me pareció bueno el trabajo de ambos, es que no son actores. Para mí son como dos puertas actuando, no pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo”, indicó Jely.

Jely Reátegui incluso reveló que prefería adelantar esas escenas porque le resultaban “insufribles”. Estas declaraciones causaron gran revuelo en medios, generando reacciones divididas. En respuesta, Nicola admitió sentirse herido por las palabras de su compañera, con quien mantenía una relación cordial en el set. “Cuando salen a criticarme, yo no era actor y no podía separar lo personal de lo profesional. Lo que me molestó fue que me aconsejaba muchas veces cuando me veía mal”, dijo Porcella en ese entonces.