El futbolista Edison Flores publicó un mensaje cargado de sentimiento en medio de los crecientes rumores sobre una posible separación con su esposa Ana Siucho, con quien lleva cinco años de matrimonio. Las especulaciones se intensificaron luego de que la empresaria, que actualmente reside en Estados Unidos junto a sus dos hijas, compartiera una fotografía en compañía del empresario venezolano Elías Brito, alimentando así las versiones de un distanciamiento con el delantero de Universitario.

El pasado 27 de junio, el popular 'Orejitas' escribió un texto en el que reflexionó sobre la importancia de “soltar" o "dejar ir" a las personas que alguna vez aparecieron en su vida, palabras que se suman a otras publicaciones previas que podrían revelar el delicado momento sentimental que atraviesa la pareja. Todo parece indicar que, tras varios meses de rumores, la relación no estaría pasando por su mejor etapa.

Edison Flores y su sensible mensaje tras rumores de separación con Ana Siucho

Edison Flores, el futbolista de 31 años, compartió un mensaje reflexivo a través de su historia de Instagram: "Y un día aprendí que todo lo que llega a mi vida tiene el derecho de irse, que nada es mío y todo cambia, y que la verdadera paz está en aprender a soltar lo que retiene para poder recibir lo que te renueva", se lee.

Mensaje de Edison Flores. Foto: Instagram

En la historia que publicó en Instagram, el futbolista compartió el emotivo mensaje acompañado de una foto suya luciendo la camiseta de Universitario de Deportes, con la cabeza baja y un gesto visiblemente triste. Esta imagen llevó a que muchos fans la vincularan de inmediato con su presunta crisis sentimental, especialmente por la diferencia de edad con su esposa, Ana Siucho, quien es cinco años mayor, y por los rumores que circulan sobre el distanciamiento de la pareja.

Ana Siucho y Edison Flores estarían separados, según Magaly Medina

Magaly Medina, en su programa, dio su opinión sobre la relación del futbolista con la empresaria y afirmó que su matrimonio no estaría pasando por un buen momento: “Cada uno está por su lado, no están conviviendo juntos y eso hace que la especulación sea rápida (...). Un matrimonio así a la distancia, sin verse, no funciona. Miami está aquí cerquita (...) Donde no hay ganas, no hay amor, donde no hay interés, no hay amor”, expresó Magaly.

“Ana Siucho hace vida soltera y no solo que lo podamos ver con un amigo, dos o tres amigos. Total, él también salió en verano a pasear en yate con amigos y amigas. Yo creo que ambos ya pueden hacer la vida que quieren”, comentó la conductora de televisión.