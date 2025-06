Jenko del Río anuncia acciones legales contra Fabio Agostini por tildarlo de agresor: “Algo que jamás hice”

Jenko del Río anunció que tomará acciones legales contra Fabio Agostini, luego de que el español lo llamara “pegalón de mujeres”. Esto ocurrió después de que el exesposo de Paloma Fiuza retara públicamente al modelo a una pelea de box en 'Celebrity Combat Perú 2', evento en el que destacó ganando de forma aplastante al actor Nico Ponce.

Como se recuerda, el integrante de 'Esto es guerra' respondió en un live rechazando rotundamente cualquier enfrentamiento físico, asegurando que no iba a "darle vida" y minimizando su relevancia en el medio. Esto no fue todo, ya que también lo acusó de haber ejercido violencia contra su expareja.

Jenko del Río le responde a Fabio Agostini y advierte que tomará acciones legales

En una entrevista con Trome, Jenko del Río fue consultado sobre las recientes declaraciones de Fabio Agostini, a quien no dudó en calificar como “un bufón”. “Para mí, él es un bufón de semáforo, una persona que solo sabe hablar sin pensar y por falta de inteligencia”, comentó el exparticipante de 'Combate'.

Jenko se mostró particularmente indignado por las graves acusaciones de violencia que el modelo canario hizo durante su entrevista, señalando que tomará acciones legales. Según el exchico reality, Agostini está difamándolo al llamarlo agresor, algo que él asegura nunca cometió.

“A falta de argumentos, solo sabe insultar, como lo ha hecho difamándome sobre algo que jamás hice, que es un tema delicado y penado. Es la segunda vez que lo dice públicamente, ya me cansé y actuaré de forma legal. No voy a permitir que manche mi imagen”, expresó Jenko del Río.

La enemistad entre ambos se hizo evidente cuando se enfrentaron en el reality chileno 'Corte marcial', donde estuvieron a punto de llegar a los golpes después de que el español hiciera comentarios sobre rumores de malos tratos en la relación de Jenko con Paloma Fiuza.

Fabio Agostini rechaza enfrentarse a Jenko del Río

El pasado viernes 20 de junio, durante un live con su hermano Bruno Agostini, el modelo español rechazó enfrentarse a Jenko del Río en una futura edición de 'Celebrity Combat Perú'. Además, no tuvo reparos en minimizar al campeón de jujitsu, asegurando que la rabia hacia él proviene de la envidia.

“¿Pero creen que me voy a sumar a la payasada de este tío? Que no es nadie, que me tiene una envidia increíble, que le va diciendo a todo el mundo que me va a pegar como si fuera Al Capone. ¿Se creen que yo le tengo miedo a algo?”, afirmó Fabio Agostini.