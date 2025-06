Ya todo está listo para la segunda edición del ‘Celebrity Combat Perú’, programada para este jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós. Este evento de box amateur reunirá a reconocidos tiktokers, streamers, influencers, actores y creadores de contenido, quienes se enfrentarán en el ring para resolver disputas y demostrar quién se lleva el título de mejor en las redes sociales.



Además de los combates, los asistentes disfrutarán de presentaciones musicales en vivo de artistas como Álvaro Rod, Hermanos Yaipén, Micheille Soifer, Asmir Young y Orquesta Candela, prometiendo un espectáculo completo para los aficionados al boxeo y seguidores de estas personalidades.

¿A qué hora y dónde ver el ‘Celebrity Combat Perú’?

La segunda edición de Celebrity Combat Perú se realizará en el Coliseo Eduardo Dibós y se podrá seguir en vivo a través de streaming. Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión por el canal de Diealis en Kick y también en YouTube a través de Zalo. Ambas plataformas comenzarán a emitir desde las 5:00 p.m., ofreciendo una cobertura completa que incluirá las previas, la alfombra roja y las emocionantes peleas que tanto esperan los seguidores del evento.

¿Quiénes pelearán en el ‘Celebrity Combat Perú 2’?

Uno de los duelos más esperados es el de Nico Ponce contra Jenko Del Río, quienes protagonizaron un tenso momento durante el último pesaje en un centro comercial, donde casi llegan a las manos tras un inesperado beso del excombatiente al actor de la telenovela ‘Pobre novio’. Ambos se retaron a una apuesta de mil dólares, lo que ha intensificado la rivalidad.

“Me he preparado para darle con todo a este señor que nadie lo quiere, desde hace tiempo me ataca y me insulta por todos lados, así que serán los mil dólares más fáciles que me he ganado en la vida. Él insulta y habla, pero yo le voy a demostrar todo en la cancha, me parece extraño que me haya robado un beso, parece que está enamorado de mí, pero no pasa nada con él”, afirmó Ponce, quien organiza el evento por segundo año consecutivo.

La emoción se elevará con la participación de la tiktoker argentina Mily Ranieri, quien se enfrentará a Roxana Molina, y el chileno Jorge Aldoney, que retará al cantante Emil. Otras peleas incluirán a los youtubers Gerardo Pe contra Alonso Acuña, y Saori Soudre frente a Briana Pastor.

Emil vs Aldoney.

¿Quiénes conducirán el ‘Celebrity Combat Perú 2’?

La conducción del espectáculo estará a cargo de figuras como Chikiwilo y Diealis, prometiendo una noche de glamour y entretenimiento en la alfombra roja, seguida de aproximadamente seis horas de emocionantes combates. Las entradas están disponibles en Joinnus.

El evento contará con la animación del streamer Diealis y del youtuber Chikiwilo. Fotos: Instagram.